Antti Häkkänen: Maailma on nytkähtänyt suomalaisten kannalta hankalaan asentoon

Maailma on nytkähtänyt vähän hankalaan asentoon suomalaisten kannalta, mutta näen tässä paljon mahdollisuuksia, sanoi puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) seminaarissa.

Suomen turvallisuuden uusi normaali -esityksessään Häkkänen kertasi kansainvälisen järjestyksen muutoksen kiihtymistä. Se ei alkanut Venäjän hyökätessä Ukrainaan talvella 2022, mutta sota on kiihdyttänyt muutosta.

– Autoritaaristen maiden yhteistyö heijastuu laaja-alaisesti useisiin asioihin. Se on yhä enemmän haasto demokratialle. Venäjän hyökkäyssota kiihdyttää tätä, ja autoritaaristen maiden liittouman tyyppiset piirteet etenevät. Kesäkuussa allekirjoitettu Pohjois-Korean ja Venäjän puolustusyhteistyön konkretisoituminen sotilaina Ukrainassa on tästä räikein esimerkki.

Turvallisuuden, talouden ja alueiden muutokset kiertyvät yhteen. Se näkyy Häkkäsen mukaan selkeimmin kauppapolitiikassa: infopasifinen kietoutuu euroatlanttiseen, kun tähän yhtälöön yhdistetään Donald Trumpin vaalivoitto Yhdysvalloissa ja Trumpin Kiinalle uhkaamat tuontitullit.

Häkkänen muistutti maailmantilanteessa kylmän sodan päätymisen jälkeisistä vuosikymmenistä, jotka ovat nyt ohi.

– Kertarytinää ei ehkä tapahdu, mutta suunta näyttää selvältä. Tässä voi olla vuosikymmeniäkin kestävä kehityskulku menossa.

Tämä kehityskulku tarkoittaa, että Euroopan valtioilla ja Euroopan Unionilla on näytön paikka. EU:n rooli korostuu Häkkäsen mukaan voimakkaasti.

– Uusi komissio ja sen kyky nähdä tilanne on elinehto. Euroopalla tulee olla kyky pitää huolta omasta taloudestaan. Toinen seikka on yhteisen puolustuksen järjestelyt jäsenmaiden omalla rahoituksella. Uudella komissiolla on taiteen paikka siinä, miten puolustuskykyä lähdetään skaalaamaan ylös.

Suuri vastuu on kuitenkin Euroopan mailla ja kansallisella päätöksenteolla.

– Ylhäältä alaspäin päättämällä ei synny Euroopan yhteistä puolustuskykyä. Jokaisella valtiolla on omansa, ja jokainen EU:n jäsenmaa tekee omat ratkaisunsa resursoinnista, Häkkänen sanoi.

– Ukrainalla ja Euroopalla on oltava pelimerkkejä pitää oma puhevaltansa yllä. Siihen edellytetään vähän enemmän lihaksia kuin nyt on näytetty.

Häkkänen puhui uudesta puolustusselonteosta, joka julkaistaan uuden kokonaisturvallisuuden strategian tapaan vielä loppuvuoden aikana.

– Puolustusselonteossa on varauduttu kaikkiin tilanteisiin, myös poliittisiin tilanteisiin, Häkkänen kertoi.

– Puolustus rakentuu useiden eri pilarien varaan. Kaiken perustana ovat panostukset omaan puolustuskykyyn ja kykyyn käynnistää puolustukselliset toimenpiteet.

Häkkäsen mukaan muita pilareita ovat Nato ja puolustusyhteistyömuodot kuten DCA-sopimus jonka toimeenpano on käynnistynyt, JEF-kehikko sekä pohjoismainen puolustusyhteistyö.

– Naton sisällä on käynnissä merkittäviä uudistusväyliä. En ryhdy luettelemaan niitä, mutta on käynnissä kymmenittäin, Häkkänen lupasi.