Antti Häkkänen IS:lle: Moskovaa ei saada aisoihin kevyillä konsteilla

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mielestä on tärkeää, että Yhdysvallat ja Eurooppa lähentyvät toisiaan suhteessa Ukrainaan ja Venäjään.

– Iso asia on Venäjän toiminta. Se ei näytä tosiasiallisesti mitään merkkejä vetäytymisestä, Häkkänen sanoo Ilta-Sanomille.

Hän pitää tärkeänä lännen yksimielisyyttä Ukrainan tukemisessa. Ukrainan pitää päättää alueistaan itse. Häkkäsen mukaan olennaista on, että paine Venäjää vastaan kasvaa.

– Ei riitä, että länsi on yksimielinen, mitä pitäisi tehdä, vaan pitäisi olla riittävä paine. Kevyillä konsteilla tämä asia ei ratkea.

Washingtonissa järjestetään maanantaina Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvotteluja koskeva tapaaminen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Kokoukseen osallistuu myös eurooppalaisia johtajia.

Asialistalla ovat Ukrainan turvatakuut. Häkkäsen mukaan on iso asia, että asiasta voidaan keskustella Yhdysvaltain kanssa. Hän kertoo Suomen olevan ”pidättyväisellä linjalla” suhteessa sotilasjoukkojen lähettämiseen Ukrainaan. Puolustusministerin mielestä sotilaallisista turvatakuista ei pitäisi päättää kevyin perustein.

– Jos puhutaan, että joku maa lupaa sotilaalliset turvatakuut, pitää tietää aika tarkkaan, mitä sillä tarkoitetaan.