Antarktiksen jääpeite ennätyspieni

Antarktiksen merijääpeite on sulanut ennätyspieneksi, kertoo BBC.

Jään määrä etelämanterella vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Kun Suomessa on talvi, on etelämantereella kesä. Jääpeite on tämän vuoden helmikuun 13. päivä ollut kooltaan 1.91 miljoonaa neliökilometriä, mikä on ennätyksellisen vähän. Etelämantereen jääpeite on talvella laajimmillaan yli 6.9 miljoonaa neliökilometriä.

Jääpeitteen ennustetaan sulavan entisestään. Viime vuonna jääpeite kääntyi kasvuun vasta helmikuun 25. päivä. Myös viime vuonna jääpeite oli ennätyspieni.

Etelämantereen merijäätä on seurattu satelliitein viimeiset 40 vuotta. Jääpeite on vähentynyt merkittävästi 2010-luvulta alkaen.