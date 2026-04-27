Ansiopäiväraha pieneni alkuvuonna – 108 euroa kuussa pois

Ansiopäivärahan keskimääräinen taso on laskenut, ilmenee Työttömyyskassojen yhteisjärjestön (TYJ) tilastoista. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ansiopäivärahan määrä oli seitsemän prosenttia matalampi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Ansiopäivärahaa maksettiin alkuvuonna keskimäärin 67 euroa etuuspäivää kohden, mikä vastaa 1 436 euroa kuukaudessa. Keskimääräinen ansiopäiväraha laski 108 euroa kuukaudessa viime vuoden alkuun verrattuna.

Muutos johtuu ennen kaikkea ansiopäivärahan porrastuksesta. Porrastusta koskeva lakimuutos tuli voimaan jo edellisvuonna. Se ei kuitenkaan koskenut heti kaikkia ansiopäivärahan saajia ja vaikutus etuustasoon näkyy viiveellä.

– Tänä vuonna yhä useampi ansiopäivärahan saaja on siirtynyt porrastuksen piiriin ja monessa työttömyyskassassa porrastettua ansiopäivärahaa maksetaan jo lähes joka toiselle saajalle. Määrä luultavasti kasvaa edelleen loppuvuoden aikana, Työttömyyskassojen yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman kertoo tiedotteessa.

Porrastus tarkoittaa, että ansiopäivärahan määrä pienenee, jos työttömyys jatkuu pitkään. Päivärahaa alennetaan noin kahden kuukauden päivärahakauden jälkeen 20 prosenttia ja noin kahdeksan kuukauden päivärahakauden jälkeen yhteensä 25 prosenttia. Viime vuonna ansiopäiväraha oli porrastuksen jälkeen keskimäärin 1 376 euroa kuukaudessa.

Ansiopäivärahan suuruus riippuu henkilön työttömyyttä edeltäneistä tuloista, joten ansiopäivärahan suuruudessa on merkittävää vaihtelua.

Porrastus koskee lähtökohtaisesti kaikkia ansiosidonnaisen saajia, joiden etuuskausi on alkanut lakimuutoksen jälkeen ja joille on maksettu ansiopäivärahaa yli kahden kuukauden ajalta. Työttömyyskassojen yhteisjärjestö on aiemmin arvioinut, että kolmannes saajista voisi välttää porrastuksen työllistymällä riittävän ajoissa.

– Työttömyysjaksot ovat venyneet yhä pidemmiksi ja entistä harvempi löytää työtä kahdessa kuukaudessa. Aikaisempi arvio voi osoittautua nykyisessä työllisyystilanteessa liian myönteiseksi, Villman toteaa.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksettaessa vain pieni osa henkilön tuloista otetaan huomioon etuutta alentavasti. Ansiosidonnaisella oleva työtön voi saada apurahoja ja erilaisia korvauksia jopa tuhansia euroja ilman, että ne vaikuttavat etuuteen. Myöskään esimerkiksi kunnallisista luottamustoimista saatavat korvaukset eivät leikkaa päivärahan suuruutta. Käytännössä tilanne johtaa siihen, että ansiosidonnaisella oleva työtön voi saada kuussa enemmän rahaa kuin moni kokoaikatöissä käyvä.

