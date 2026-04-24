Työnteko kannattaa yhä suojaosan poistosta huolimatta

Työttömyysturvan suojaosa poistui vuoden 2024 huhtikuussa. Ennen suojaosan poistoa työtön saattoi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman vaikutusta päivärahaan, nyt jokainen ansaittu euro leikkaa etuutta 50 sentillä.

YTK Työttömyyskassan mukaan suojaosan poisto vähensi kannustimia, mutta se ei tehnyt työnteosta kannattamatonta.

– Työnteko on edelleen kannattavaa. Ansaittu tulo ja maksettu päiväraha ovat yhdessä enemmän kuin kokonaan työttömälle maksettu päiväraha. Osittaisen työn vastaanottaminen on siis yhä taloudellisesti kannattavaa, mutta muutos ei vaikuta kaikkiin samalla tavalla, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

YTK:n tilastojen mukaan soviteltavien ansiopäivärahahakemusten määrä on suojaosan poiston jälkeen vähentynyt. Tämä kertoo siitä, että osa‑aikatyötä tehdään nyt vähemmän kuin aiemmin.

– Tästä havainnosta ei voi suoraan päätellä, että suojaosan poisto olisi vähentymisen syy. Työmarkkinoilla on samaan aikaan tapahtunut muitakin muutoksia. Myöskään kyselymme tulokset eivät tue yksiselitteistä syy–seuraussuhdetta. Sen sijaan ne osoittavat, että vaikutukset kohdistuvat eri tavoin eri ryhmiin, Auli Hänninen toteaa.

Suojaosan poisto jakoi työttömät eri asemiin

YTK:n tuoreen kyselyn mukaan osa-aikatyötä tekevät eivät ole yksi yhtenäinen joukko. Suurin joukko eli lähes puolet (47,5 prosenttia) tekee töitä niin paljon kuin niitä on tarjolla, eikä suojaosan poisto ole muuttanut heidän käyttäytymistään. Samaan aikaan moni muu kuitenkin elää aivan toisenlaisessa todellisuudessa, YTK toteaa.

Pienelle joukolle (8,5 prosenttia) jokainen työtunti on nyt aiempaa suurempi riski. Kun päiväraha pienenee heti, tulot voivat vaihdella rajusti, jolloin epävarmuus kasvaa.

Toiset (15 prosenttia) kokevat osa-aikatyön jo valmiiksi kannattamattomaksi ja rajoittavat työntekoa entisestään. Heille muutos tarkoittaa suoraan heikompaa taloudellista asemaa.

Kolmas suuri joukko (28,5 prosenttia) tekee osa-aikatyötä, vaikka kokevat sen taloudellisesti huonosti kannattavaksi. He työskentelevät ammattitaitonsa ja työelämäyhteyksiensä säilyttämiseksi. Suojaosan poiston myötä heidän nettotulonsa ovat pienentyneet.

YTK kaipaa tarkkuutta keskusteluun

YTK:n toimitusjohtaja Auli Hännisen mukaan suojaosan poistosta käyty keskustelu kaipaa enemmän tarkkuutta ja vähemmän yksinkertaistuksia.

– On totta, että työnteko on edelleen taloudellisesti kannattavaa. On myös totta, että soviteltavien hakemusten vähenemistä ei voi suoraan selittää suojaosan poistolla. Samalla on kuitenkin kiistatonta, että muutos on heikentänyt joidenkin ryhmien taloudellista asemaa ja lisännyt epävarmuutta juuri niissä tilanteissa, joissa työtä on vähän, pätkittäin ja ilman mahdollisuutta vaikuttaa työmäärään, Auli Hänninen toteaa.

Suojaosa ei ollut hänen mukaansa kaikille merkityksellinen. Mutta niille työttömille, joihin se vaikutti, sen poistuminen ei ollut neutraali muutos.

Kun työmarkkinoilla etsitään keinoja lisätä työn vastaanottamista ja tukea kiinnittymistä työelämään, keskustelun lähtökohdaksi olisi syytä ottaa tämä ryhmien välinen ero. Olettamus siitä, että muutos vaikuttaa kaikkiin samalla tavalla, on liian yksinkertainen.

