Kelan verkkosivut kaatuivat

Osa palveluista on poissa käytöstä.
Kelan toimipiste Turussa. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO
Kelan toimipiste Turussa. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Kelan verkkosivut ovat poissa käytöstä häiriön vuoksi. Kela tiedottaa häiriöstä sivuillaan.

– Vian syytä ja laajuutta selvitetään parhaillaan. Pahoittelemme häiriötä, sivuilla kerrotaan.

Häiriö ei vaikuta kaikkeen Kelan verkkoasiointiin. Esimerkiksi Omakelassa asiointi onnistuu häiriöstä huolimatta.

Sen sijaan Kelan puhelinpalvelussa, etäpalvelussa ja chattipalveluissa ei voi häiriön vuoksi asioida. Toimeentulotuen palvelu toimii rajoitetusti numerossa 020 692 207. Kela huomauttaa, että palvelussa voi olla häiriötilanteen vuoksi ruuhkaa.

Verkkopalvelujen häiriöstä huolimatta asiakkaat voivat asioida paikan päällä Kelan toimipisteissä. Toimipisteiden aukioloajat kannattaa tarkastaa etukäteen Suomi.fi -palvelusta.

Hakemuksia voi lähettää paperipostina osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

