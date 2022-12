Annika Saarikko: Myönnän auliisti, että toimintatapa oli poikkeuksellinen

Valtiovarainministerin ja keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan hallituksen ei pitäisi kaatua luonnonsuojelulain pykälien muuttamisen takia.

– Neljän pykälän tähden ei pitäisi hallituksen kaatua, eikä edes hallituksen toimintakyvyn heiketä, se on minun mielipiteeni, Saarikko toteaa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissa.

Tiistaina keskustan kansanedustajat äänestivät ympäristövaliokunnassa opposition mukana hallituksen esityksestä pois pykäliä, jotka koskivat uhanalaisia luontotyyppejä.

– Lakiin oli jäämässä valuvirhe, joka olisi loukannut omistajan suojaa. Ei voi olla niin, että yhteinen asia, luontomme, jää epäselvään välitilaan.

– On harmillista ja epätavallista, että jouduimme tämän valuvirheen oikaisemaan opposition tuella, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että laista tuli näin oikeudenmukaisempi, Saarikko perustelee ratkaisua.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko myöntää, että toimintatapa oli poikkeuksellinen.

– Myönnän auliisti, että toimintatapa oli poikkeuksellinen. Poikkeuksellista oli myös vasemmistoliiton poikkeaminen hallituksen rintamasta potilasturvallisuuslaissa ja poikkeuksellista oli samaten se, että pääministeri itse hakee saamelaiskäräjälaille tukea oppositiosta, Saarikko toteaa.

Saarikon mukaan luonnonsuojelulaki ei ole keskustalle hallituskysymys ja hänen mielestään asia olisi hyvä asettaa mittasuhteisiin.

– Viime aikoina on usein tulkittu keskustan toimintaa puolueemme kannatuksen kautta. Uskallan kysyä, etteikö kannatus ja lähenevät vaalit vaan vaikuttaisi muiden puolueiden reaktioon tässä kysymyksessä.

Asiat on aina hyvä asettaa mittasuhteisiin. Kaiken keskellä on unohtunut: Tämä hallitus on luonnonsuojelun osalta Suomen historian paras hallitus. Nyt etenevä luonnonsuojelulaki parantaa tilannetta entisestään varmistaen myös omistajan suojan. https://t.co/BPyoopsp0Z

— Annika Saarikko (@AnnikaSaarikko) December 1, 2022