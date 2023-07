Anna-Maja Henriksson IS:lle: Petteri Orpolla on nyt tilanne hallussa

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson vahvistaa Ilta-Sanomille, että RKP:n puoluehallitus kokoontuu loppuviikolla käsittelemään maan hallituksen tilannetta.

– Se on Teams-kokous, jossa annan tilannekatsauksen ja päivitän tilannetta meidän puoluehallitukselle, koska he ovat nyt saaneet tietoa medioiden välityksellä. Ei ole tarkoitus tehdä päätöksiä, vaan se on tilannekatsaus heille, että pysyvät mukana, Henriksson sanoo IS:lle.

– Ylipäänsä mitä on tapahtunut suurin piirtein viimeisen viikon aikana. Keskustelua hallituksen tilanteesta ja myös vähän eduskuntaryhmän keskusteluista.

IS:n tietojen mukaan monet RKP:läiset ovat peräänkuluttaneet pääministeri Petteri Orpolta (kok.) johtajuutta.

– Mielestäni Orpolla on nyt tilanne hallussa. Minulla ei ole mitään moittimista Orpon johtajuuden suhteen, puheenjohtaja Henriksson sanoo.