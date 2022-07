Ammusvarastot ja komentopaikat räjähtivät miehitetyllä alueella

Ukrainan pääesikunta ilmoitti aamulla 10. heinäkuuta, että maan asevoimat iskivät ohjuksin ja tykistöllä kahteen hyökkääjän komentopaikkaan, kalustovarikkoon ja kenttäammusvarastoon Tšornobajivkan alueella Hersonin kaupungin länsipuolella.

Lisäksi Ukrainan presidentin neuvonantaja Oleksi Arestovytš ilmoitti lauantaina 9. heinäkuuta, että maan asevoimat hävittivät Hersonin alueen keskiosassa sijaitsevassa Novo-Kahovkassa ohjusiskulla Venäjän 49. armeijan komentopisteen ja sen ilmatorjunnan ammusvarastoineen.

Hersonin kaupungista on julkaistu räjähdyksestä ja palosta kertovaa kuva- ja äänimateriaalia. Samoin Novo-Kahovkasta on julkaistu yön pimeydessä kuvattuja videoita, joissa kuuluu räjähdysten ääniä.

Arestovytšin mukaan yli 100 venäläissotilasta sai surmansa ja 200 haavoittui, osa hyvinkin vakavasti ja joukossa myös korkeaa venäläisupseeristoa. Hän kertoi Ukrainan armeijan tehneen 11 uutta iskua ”elintärkeillä HIMARS-ohjuksilla” ja lisää, että ”me emme ole vielä edes aloittaneet”.

Ammus- ja polttoainevarastoja tuhottiin Mariupolissa, Altševskissa, Šahterskissa, Kirovskyissa, Hartsyzkissa, Tšistjakovissa, Zugresissa, Pridorožnyissa, Kalinan kaivoksella, Leninskyin piirissä Donetskissa.

Maanantai-aamuna Zaporožžjan kaupunginvaltuutettu ja rintamalla tykistöupseerina palveleva Valeri Prozapas kirjoitti 10. heinäkuuta, että HIMARS-iskun myötä ”moskovalaisnatsit eivät nyt löydä erästä armeijan komentajaansa, koska hänen autonsa tuhoutui kymmenittäin tekniikka ja ajoneuvoja” ja jatkoi: ”näyttää siltä, että ukko juoksi pakoon naama uudessa virneessä”. Komentajan henkilöllisyydestä tai kohtalosta ei ole tarkempaa tietoja.

Prozapas sanoi komentopaikkojen, varastojen, patterien ja muun kaluston olevan HIMARS-järjestelmän ansiosta Ukrainan asevoimien ulottuvilla. ”Emmekä ole edes vielä alkaneet liittyä Natoon”, Prozapas lisäsi.

Explosions in occupied #Chornobaivka, #Kherson region from another perspective. pic.twitter.com/tUL4i59x0O

— NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2022