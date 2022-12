Ammuskelut nousussa – Ruotsin poliisilta hätähuuto

Ruotsin ammuskeluissa on tämän vuoden aikana kuollut 60 henkilöä, tehden vuodesta 2022 Ruotsin jengirikollisuuden verisimmän. Erityisen silmiinpistävää ammuskelujen nousu on ollut Etelä-Ruotsin kattavassa Polisregion Sydissä, jossa kuolonuhrien määrä on yli kaksinkertaistunut sitten viime vuoden. Asiasta uutisoi Aftonbladet.

Päämajaansa Malmössä pitävän Polisregion Sydin alueella sattuneissa ammuskeluissa on tämän vuoden aikana kuollut toistaiseksi 15 henkilöä, kun luku vuonna 2021 oli seitsemän. Selvitysten mukaan alueen ongelmana on ollut etenkin poliisin murhatutkimusten puutteellisuus.

Malmössä tutkintapäällikkönä työskentelevä Anders Larsson allekirjoittaa luonnehdinnan.

– Velvollisuutemme on osoittaa ammuttujen omaisille, että Ruotsin on oikein miehitetty ja kykenevä ratkaisemaan tapauksia. Asia ei tänä päivänä ole näin, ja se on vakavaa, Larsson sanoo.

Larssonin mukaan suuri haaste on murhatutkimuksiin osallistuvien poliisien kokemattomuus. Tutkinnanjohtaja ei ehdi keskittyä rikosten selvittämiseen, vaan uusien poliisien kouluttamiseen, Larsson sanoo.

Tilanteen helpottamiseksi hän nostaisi rikostutkijoiden palkkoja pätevien hakijoiden houkuttelemiseksi. Larsson osallistuu myös itse tutkinnanjohtajien ja rikostutkijoiden valtakunnallisen koulutuksen järjestämiseen.

– On hyvä, että olemme päässeet tässä vauhtiin. Mutta aikaa on jo kulunut. Meillä on suuri koulutusvaje, ja olemme monta vuotta jäljessä.