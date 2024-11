Ammattiliitto Pro ilmoitti uudesta lakosta

Lakko koskee 9.12. kello 00.00 ja kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja 37 yrityksessä.

Pron teollisuussektorin johtaja Anssi Vuorion mukaan neuvottelut teknologiateollisuuden toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta eivät ole edenneet, vaikka nykyinen työehtosopimus päättyy marraskuun lopussa.

Lakkojen sovittelu aloitettiin tänään keskiviikkona sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Sovittelu jatkuu sunnuntaina.

– Näkemyseromme palkankorotusten tasosta ja toteutusmallista on työnantajapuolen kanssa suuri. Pöydällä on lisäksi edelleen lukuisia työehtosopimuksen sisältöön liittyviä vaikeita kysymyksiä, joista emme ole päässeet eteenpäin. Siksi Pro on päättänyt vauhdittaa neuvottelujen etenemistä laajentamalla aiemmin ilmoitettuja lakkoja, Vuorio sanoo.