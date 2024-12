Ammattiliitto huolestui: Määräaikaiset työsuhteet saattavat yleistyä

Hallitus haluaa mahdollistaa määräaikaisten työsopimusten solmimisen jopa vuodeksi ilman perusteltua syytä. Akavan Erityisalat ei hyväksy uudistusta.

– Määräaikaiset työsuhteet lisäävät huomattavaa epävarmuutta uransa alkuvaiheessa olevilla nuorilla. Lisäksi määräaikaisuudet kasautuvat erityisesti naisille. Emme hyväksy hallitusohjelman esitystä, jonka mukaan määräaikaisuudet eivät enää tarvitsisi perusteluja, sanoo tiedotteessa johtava juristi Jenni Salonen Akavan Erityisaloista.

Määräaikaisten työsuhteiden pelätään yleistyvän.

– Kaikista jäsenistämme 16 prosentilla on määräaikainen työsuhde. Heistä alle 40-vuotiaita on yli 50 prosenttia. Erityisesti korkeakouluissa määräaikaisuudet ovat valitettavan yleisiä, sillä lähes 30 prosenttia korkeakoulusektorilla työskentelevistä jäsenistämme on määräaikaisessa työsuhteessa. Pelkomme on, että hallituksen uudistukset lisäävät määräaikaisten työsuhteiden käyttöä, Salonen sanoo.

– Työsopimussuhteen päättymiseen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa elämänhallinnan ongelmia ja tuoda erityisiä haasteita työn ja perhe-elämän tasapainottamiselle. Epävarmuus työn jatkumisesta heikentää myös työmotivaatiota.

Akavan Erityisalat pitää tärkeänä, että määräaikainen työsuhde tulee lähtökohtaisesti kyseeseen vain perustellusti. Olennaista on turvata määräaikaisessa työsuhteessa olevan asema.

– Työmarkkinoiden toimivuuden kannalta on olennaista, että määräaikaisten työsuhteiden käyttöön liittyvät pelisäännöt ovat mahdollisimman selkeät ja täsmälliset, Jenni Salonen sanoo.

– Mikäli hanke kuitenkin etenee, perusteettomat määräaikaisuudet tulee vähintäänkin rajata ajallisesti maksimissaan puoleen vuoteen ja niiden käyttö tulee olla vain kertaluonteista. Myös työntekijän irtisanoutuminen tällaisesta työsopimuksesta tulee tehdä mahdolliseksi.

Akavan Erityisalojen mukaan ketjutusta koskevaa sääntelyä on tiukennettava nykyisestä.

– Määräaikaisessa työsuhteessa olevista jäsenistämme jopa 13 prosentilla on yli kuusi palvelussuhdetta nykyiseen työnantajaan. On hyvä, että myös hallitusohjelmassa on perusteettoman ketjutuksen tuomitseva kirjaus, Salonen sanoo.

– Akavan Erityisalat on tuonut esiin huolensa työelämän monista heikennyksistä tällä hallituskaudella ja pidämme välttämättömänä, että työntekijöiden turvaa vahvistetaan kohtuuttomien heikennysten sijaan.

Määräaikaisuuksia koskevaa esitystä valmistelevan työryhmän toimikausi kestää vuoden loppuun. Työryhmässä on keskusjärjestö Akavan edustus.