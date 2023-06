Amerikkalaiskenraali: Tähän Kremlin propaganda nyt pyrkii

Venäjän propagandakoneisto pyrkii nyt hyödyntämään Ukrainan vastahyökkäyksestä johtuvan varovaisuuden, arvioi Center for European Policy Analysis (CEPA) -ajatushautomon tutkija, Yhdysvaltain Euroopan komennuskeskuksen entinen varapäällikkö, kenraaliluutnantti evp. Stephen Twitty.

Twitty arvioi, että Kreml näkee tässä tilaisuuden oman kansansa rauhoittamiseen maan rajojen sisäpuolelle tehtyjen iskujen jälkeen.

– Venäjä yrittää nyt kääntää narratiivin oman voittonsa puolelle. Jos he pystyvät hallitsemaan vastahyökkäystaistelua koskevaa narratiivia, he todennäköisesti vakuuttelevat venäläisväestöä ja omia joukkojaan siitä, että voitto on saavutettavissa, Twitty sanoo.

Kenraalin mukaan Ukrainan täytyy varovaisuudestaan huolimatta vastustaa narratiivia, koska vaarana on joidenkin maiden tuen tahdon hiipuminen.

Tätä hän pitää mahdollisena etenkin, jos vastahyökkäyksessä ei saavuteta konkreettista menestystä.

– Jos menestystä ei saavuteta, jotkut läntiset pääkaupungit alkavat puhua neuvotteluratkaisusta, hän toteaa.