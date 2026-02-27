Amerikkalaiset lähtevät nyt joukoittain pois USA:sta

Yhdysvaltojen kansalaisten muuttoliike pois Yhdysvalloista kiihtyy. Varsinkin Euroopan maat ja parempi elämänlaatu vetävät heitä puoleensa.

Yhä useampi amerikkalainen hakee Ison-Britannian kansalaisuutta. Kun hakemuksia vuoden 2024 viimeisellä vuosineljänneksellä tuli noin 1500, viime vuoden lopulla niitä tuli jo 2500. Hakemukset Ison-Britannian kansalaisiksi pomppasivat muutenkin, kertoo Financial Times, mutta amerikkalaisten poistuminen Yhdysvalloista on trendi joka näkyy muissakin tilastoissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yhdysvallat ei kerää tilastoja maasta lähtevien kansalaistensa määrästä. Wall Street Journal on tarkastellut erilaisia tilastoja esimerkiksi oleskeluluvista, ulkomaalaisten tekemistä asunto-ostoista ja opiskelijailmoittautumisista yli 50 maasta, ja ne osoittavat, että amerikkalaisia lähtee huomattavasti aiempaa enemmän. Yhteensä Yhdysvaltojen kansalaisia asuu muualla kuin Yhdysvalloissa jotain neljän ja yhdeksän miljoonan väliltä. Tarkempaa lukua ei yksinkertaisesti ole olemassa.

Mutta pelkästään 15 maan kattavampia tilastoja tutkimalla lehti onnistui laskemaan ainakin 180 000 niihin muuttanutta Yhdysvaltojen kansalaista vuoden 2025 ajalta.

Häkellyttävin tilastopomppu löytyy Irlannista. Kun sinne vuonna 2024 muutti 4900 Yhdysvaltojen kansalaista, vuonna 2025 heitä oli jo 9600.

Portugalissa asuvien Yhdysvaltojen kansalaisten määrä on kasvanut koronapandemian vuosista alkaen noin 500 prosenttia pandemiaa edeltäneeseen verrattuna. Vuonna 2024 kasvua oli 36 prosenttia. Kymmenen vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna amerikkalaisten määrä on melkein kaksinkertaistunut Espanjassa ja Alankomaissa ja enemmän kuin kaksinkertaistunut Tšekissä. WSJ:n mukaan viime vuonna amerikkalaisia ​​muutti Saksaan enemmän kuin saksalaisia ​​Amerikkaan. Norjassa asuu jo enemmän Yhdysvalloissa syntyneitä kuin Yhdysvalloissa asuu Norjassa syntyneitä. Tilastokäyrän leikkauspiste löytyy vuodelta 2024. Meksikoonkin muutti töihin noin 50 000 Yhdysvaltojen kansalaista vuonna 2025, käy ilmi Meksikon tilastotiedoista.

Jos aiemmin ajateltiin, että kyseessä oli ohikiitävä koronapandemian aikainen etäkokeilu, jossa läppärinomadit tekivät töitä Balin ja Thaimaan kaukaisilta rannoilta, viimeistään nyt alkaa käydä ilmi, että nomadit eivät palanneet ja trendi jatkuu. WSJ:n mukaan Yhdysvaltain hallinnolla on kuukausien mittainen jono ihmisiä jotka haluavat luopua kansalaisuudestaan. Vuonna 2024 pyyntöjen määrä nousi 48 prosenttia ja vuonna 2025 todennäköisesti vielä enemmän, arvioivat maahanmuuttotoimistot WSJ:lle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vuoden 2008 talouslaman aikoihin Yhdysvalloissa tehtiin kysely siitä, kuinka moni halusi muuttaa pois maasta. Tuolloin pois Yhdysvalloista halusi yksi kymmenestä. Kysely uusittiin vuonna 2025. Pois halusi muuttaa yksi viidestä.

WSJ jututti ilmiön tutkijoita sekä lukuisia “expateja” eli muissa maissa asuvia amerikkalaisia ja kyseli heidän motiivejaan. Kävi ilmi, että muuttaneet kokivat että heidän elämänlaatunsa on yleisesti ottaen parempi muualla kuin Yhdysvalloissa.

Ainakin yksi Los Angelesista Portugalin Lissaboniin muuttanut perheellinen ja teksasilaiselle yhtiölle Berliinissä työskentelevä kahden kouluikäisen pojan isä mainitsivat molemmat haastatteluissa kouluampumiset. Monet korostivat sitä, että vaikka Euroopassa palkat ovat pienemmät, elämä on muuten Euroopassa parempaa.