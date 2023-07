Amerikkalaisarvio: Edessä on erittäin kova taistelu lähiviikkoina

Ukrainan joukoilla on momentum, ja aloite on siirtynyt ukrainalaisille käynnissä olevassa vastahyökkäyksessä, toteaa Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling.

Monet länsimaiset virkamiehet ja sotilasanalyytikot ovat todenneet, että Ukrainan vastahyökkäys eteläisellä ja itäisellä rintamalohkolla on alkanut odotettua hitaammin.

– Haluaisin huomauttaa, että Ukrainalla on nyt Euroopan kolmanneksi suurin armeija Venäjän ja Turkin jälkeen. Aikaisemmin Ukrainan armeija oli suurin piirtein 11. sijalla. Ukrainan asevoimat vahvistuu joka päivä, Hertling sanoi CNN:lle tiistaina.

Hänen mukaansa ukrainalaiset toteuttavat vastahyökkäysoperaatioitaan täysin oikealla tavalla.

– He tunnustelevat, tiedustelevat ja etsivät keinoja hyökätä. He pitävät reservejään valmiudessa. Länsimaat ovat kouluttaneet ja varustaneet yhdeksän prikaatia, joiden avulla he voivat toteuttaa operaation löydettyään Venäjän puolustuslinjan heikot kohdat.

– Siitä tulee erittäin kova taistelu seuraavien 6–8 viikon aikana. Mutta uskon, että Ukraina onnistuu tässä.

Venäjän joukot ovat kaivaneet rintamalinjan eri kohtiin useita peräkkäisiä puolustuslinjoja, jotka koostuvat juoksuhaudoista, panssariesteistä ja -haudoista, miinakentistä ja muista suoja-asemista.

Hertling ei ole kuitenkaan huolissaan tämänhetkisestä tilanteesta.

– Kun kyse on vastahyökkäyksestä tämänkaltaisia puolustuslinjoja vastaan, se kestää kauan, hän sanoi CNN:n haastattelussa maanantaina.

– He, joiden mielestä ukrainalaisten eteneminen on hidasta, eivät ota huomioon sitä, kuinka vaikeaa läpimurron aikaansaaminen on. Juuri tätä ukrainalaiset nyt yrittävät tehdä.

Ukraina ei ole vielä lähettänyt pääjoukkojaan taisteluun.

– Kun Ukrainan pääjoukot lähtevät liikkeelle, ne todennäköisesti etenevät 3–5 eri suuntaan.

