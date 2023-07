Evp-kenraali Ukrainan hyökkäyksen arvostelijoille: Kokeilkaa itse

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling kommentoi Twitterissä Ukrainan vastahyökkäyksen etenemistä maan itä- ja eteläosissa.

Hän korostaa, että Venäjän joukot ovat kaivaneet rintamalinjan eri kohtiin useita peräkkäisiä puolustuslinjoja, jotka koostuvat juoksuhaudoista, panssariesteistä ja -haudoista, miinakentistä ja muista suoja-asemista.

– Minulla on vain yksi neuvo heille, joiden mielestä Ukrainan hyökkäys etenee liian hitaasti: kokeilkaa joskus vastaavaa, se on äärimmäisen vaikeaa, Hertling toteaa.

Monet länsimaiset virkamiehet ja sotilasanalyytikot ovat todenneet, että Ukrainan vastahyökkäys eteläisellä ja itäisellä rintamalohkolla on alkanut odotettua hitaammin.

Hertling ei ole kuitenkaan huolissaan tämänhetkisestä tilanteesta.

– Kun kyse on vastahyökkäyksestä tämänkaltaisia puolustuslinjoja vastaan, se kestää kauan, hän sanoo CNN:n haastattelussa.

– He, joiden mielestä ukrainalaisten eteneminen on hidasta, eivät ota huomioon sitä, kuinka vaikeaa läpimurron aikaansaaminen on. Juuri tätä ukrainalaiset nyt yrittävät tehdä.

Hän muistuttaa, että venäläiset eivät aio antautua taistelutta. Tuoreiden tietojen mukaan Venäjällä on itärintamalla lähes 180 000 sotilasta.

Hertlingin mukaan Ukraina tunnustelee nyt venäläisten heikkoja kohtia puolustuslinjassa.

– Se kestää kauan. Ukrainan ei ole vielä lähettänyt pääjoukkojaan taisteluun. Heillä on arvioiden mukaan noin yhdeksän länsimaisella kalustolla varusteltua prikaatia.

– Kun Ukrainan pääjoukot lähtevät liikkeelle, ne todennäköisesti etenevät 3–5 eri suuntaan.

Hän korostaa, että hyökkääminen venäläisten peräkkäisiin puolustuslinjoihin on erittäin vaikeaa.

– Läpimurron yhteydessä ja sen jälkeen ukrainalaisten pitää kirjaimellisesti hypätä juoksuhautoihin ja puhdistaa ne vihollisista. Samaan aikaan ukrainalaisia tulitetaan tykistöllä ja panssarintorjuntaohjuksilla.

– Se on rankkaa työtä, ja siinä kestää kauan.

For those who say the Ukrainian offensive – which requires breaching 4 distinct obstacle belts & fighting a dug-in enemy – is going too slow, my only advice: try it sometime…it’s beyond extremely difficult. As @jimsciutto said, visit WWI battlefields; trenches are still there! https://t.co/llMQubrdPt

— MarkHertling (@MarkHertling) July 3, 2023