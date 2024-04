”He vain marssivat ruumiiden yli” – Bradley-vaunu pysäyttää rynnäköitä

Yhdysvaltain vuosi sitten Ukrainalle toimittamat M-2 Bradley-rynnäkkövaunut ovat olleet mukana monissa etulinjan kiivaimmissa taisteluissa.

Länsimainen kalusto oli kesällä 2023 käytössä Ukrainan vastahyökkäyksessä ja myöhemmin muun muassa Donetskin alueella käydyssä taistelussa Avdijivkan kaupungin hallinnasta.

Bradley-vaunut romuttivat kymmenen minuuttia kestäneessä tulitaistelussa Venäjän asevoimien moderneimpaan kalustoon lukeutuvan T-90M-taistelupanssarivaunun.

Asiantuntijat ovat pitäneet vaunua ehkä sodan parhaana jalkaväen tukena toimivana panssariajoneuvona sen panssaroinnin, kehittyneen optiikan ja tulivoiman vuoksi. Bradley on varustettu 25 millimetrin konetykillä ja TOW-panssarintorjuntaohjuksilla. Erään rynnäkkövaunun kerrotaan tuhonneen TOW-ohjuksilla kaksi venäläistä panssarivaunua samassa tulitaistelussa.

Ukrainalainen United24-media on haastatellut 20-vuotiasta 47. mekanisoidun prikaatin vaunukomentajaa rintaman itäosissa. Kyseinen Bradley on tuhonnut useita venäläisiä panssariajoneuvoja ja jalkaväkiryhmiä viimeisen vuoden aikana käydyissä taisteluissa.

– En täysin ymmärtänyt Bradleyta ennen vastahyökkäyksen ensimmäistä päivää. Silloin laitoimme sen todelliseen koetukseen, Kach-nimellä esittäytyvä sotilas kertoo.

Venäjällä syntynyt mies muutti Ukrainaan 10-vuotiaana ja sai myöhemmin maan kansalaisuuden. Hänen isänsä soti rintaman toisella puolella Venäjän asevoimien panssarijoukoissa ennen kuolemaansa.

Kachin mukaan panssariajoneuvon miehistön pitää olla samalla aallonpituudella ja tehdä läheistä yhteistyötä. Miehet ovat kuin perheenjäseniä.

Ukrainan 47. prikaati siirrettiin Robotynen kylän luona käydyistä raskaista taisteluista suoraan Avdijivkan lähelle torjumaan venäläisten laajaa hyökkäystä. Vaunumiehistön kannalta tämä vaati sopeutumista, sillä joukot olivat hyökkäyksen sijasta puolustuskannalla.

Mies kertoo, että alueelle on sijoitettu huomattavasti enemmän venäläisjoukkoja verrattuna rintaman eteläosiin. Hän hämmästelee Venäjän asevoimien tekemiä rynnäköitä, joissa ei piitata omista tappioista.

– Kun he rynnäköivät, mietin että miten sellainen on edes mahdollista. En tiedä, mitä heidän päässään liikkuu. He vain marssivat omien sotilaidensa ruumiiden yli, vaunukomentaja ihmettelee.

Kochin Bradley pysäytti hiljattain venäläisten hyökkäyksen ja tuhosi täydessä lastissa olleen miehistönkuljetusvaunun. Tulta ohjattiin tiedustelulennokin avulla.

Ruumiilta löytyneiden asiakirjojen perusteella yksi venäläissotilas oli määrätty palvelukseen vain kymmenen päivää aiemmin.