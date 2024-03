Älypuhelimesi voi tunnistaa sinun olevan humalassa

Älypuhelinten ja älykaiuttimien anturit pystyvät tunnistamaan henkilön humaltuneisuuden puheen muutosten perusteella, kertoo tuore Toronton ja Stanfordin yliopistojen tutkijoiden tutkimus. Tutkimus on julkaistu Journal of Studies on Alcohol and Drugs -lehdessä.

Tutkijat juottivat täysi-ikäisille koehenkilöille painoon perustuvan annoksen alkoholia. Tämän jälkeen tutkittavia pyydettiin lausumaan vaikeita sanamuodostelmia säännöllisin väliajoin peräti seitsemän tunnin ajan. Puheenmuodostus tallennettiin puhelimille.

Ensimmäinen sananmuodostustesti tehtiin ennen alkoholiannosten antamista ja seuraavat tunnin säännöllisin väliajoin.

Tutkittavien veren promillemäärää tarkkailtiin myös puhalluskokeilla. Kun tutkimuksen tuloksia analysoitiin, havaittiin että älylaitteet olivat pystyneet päättelemään tutkittavien humalatilan 98-prosenttisesti yhtä tarkasti kuin puhalluskokeissa.

Tutkimuksen johtaja Brian Suffoletto sanoo tiedotteessa olevansa yllättynyt tulosten tarkkuudesta.

Vaikka tulokset ovat lupaavia, tutkijat huomauttavat, ettei humalatilaa kannata tarkkailla pelkkien älylaitteiden avulla. Suffoletto varoittaa etenkin tilanteista, joissa älypuhelimia käytettäisiin humalan aiheuttamien vaaratilanteiden estämiseksi esimerkiksi liikenteessä.

Hän varoittaa myös tilanteesta, jossa ihmisen alkoholinkäytön jatkuva tarkkailu älylaitteen välityksellä voi jopa kostautua. Näin voi käydä tilanteessa, jossa ihminen kokee alkoholinkäyttönsä jatkuvan tarkkailun ärsyttäväksi ja ajautuu sen takia juomaan entistä enemmän.

Tutkijoiden mukaan jatkotutkimuksissa ihmisten tilaa voitaisiin tarkkailla keräämällä tietoa eri antureiden avulla. Nämä voisivat koostua pelkän puheen tarkkailun lisäksi myös esimerkiksi kävelyn ja kirjoittamisen seuraamisesta. Tutkijat suosittelevat eri metodien yhdistämistä myös sen takia, että päihtyneinä ihmiset saattavat lähettää itsestään tietoja eri tavoin.

– Päihtynyt henkilö ei ehkä puhu tuntikausiin, mutta hän voi kävellä. Saattaa olla tapauksia, joissa he ovat paikallaan baarissa, eivät kävele eivätkä puhu, mutta lähettävät silti säännöllisesti tekstiviestejä, Suffoletto toteaa.