Alkaako uusi hyökkäys? Venäjän sanotaan siirtävän suuria reservejä

Venäjän asevoimat on pitänyt yllä painetta kevään ja alkukesän aikana lähes koko Ukrainan pitkällä rintamalinjalla.

Kuuden suuren joukkokeskittymän operaatiot pyrkivät sitomaan ja kuluttamaan puolustajan reservejä. Eteneminen on ollut pääosin hidasta suurista tappioista huolimatta.

Monet asiantuntijat varoittavat, että Kreml pystyy haalimaan aseisiin arviolta 20 000–30 000 uutta sotilasta joka kuukausi. Tämä riittää nykyisten tappioiden korvaamiseen ja hyökkäysten ylläpitoon.

RUSI-tutkimuslaitoksen tutkija Jack Watlingin mukaan läpimurtojen riski kasvaa viimeistään vuoden loppuun mennessä, jos ukrainalaiset eivät saa värväys- ja koulutusputkeaan kuntoon.

Hän on samoilla linjoilla muun muassa Itävallan asevoimien eversti Markus Reisnerin kanssa sen suhteen, että lähiaikoina edessä on todennäköisesti Venäjän laaja kesähyökkäys. Tähän on viitannut myös Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanov.

Sotaa avoimista lähteistä seuraava Frontelligence Insight -ryhmä kertoo havainneensa merkkejä laajoista joukkojensiirroista, joissa on ollut mukana satoja erityyppisiä sotilasajoneuvoja. Vapaaehtoisryhmässä toimii muun muassa Ukrainan asevoimien ex-upseeri.

– Tämä todennäköisesti viittaa siihen, että venäläiset valmistautuvat uuteen merkittävään hyökkäykseen. Hyökkäysoperaatiot tuskin päättyvät lähiaikoina, Frontelligence Insight arvioi.

Frontelligence Insight is documenting significant movements of enemy reserves, involving hundreds of military vehicles of various types. This likely indicates that the Russians are preparing for another serious push. Russian offensive is unlikely to conclude soon

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) June 3, 2024