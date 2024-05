Varoitus Ukrainalle: Edessä voi olla tuplahyökkäys

Ukrainan ja länsimaiden pitää varautua Venäjän kesä- ja talvihyökkäykseen, toteaa RUSI-ajatushautomon maasodankäynnin asiantuntija, tutkija Jack Watling.

Hänen mukaansa Venäjän asevoimat todennäköisesti jatkaa toistaiseksi pienempien hyökkäysaaltojen toteuttamista Ukrainassa lähes koko mittavan etulinjan pituudelta. Hyökkääjä ei tällä hetkellä kykene tekemään suurempia läpimurtoja, koska joukkojen laatu on heikkoa.

– Ukrainalaiset ovat altavastaajan roolissa tykistön, ilmapuolustuksen ja muiden kykyjen suhteen. Puolustajan joukot on levitetty (pitkälle rintamalinjalle) erittäin ohuesti. Siten venäläiset etenevät hitaasti mutta melko tasaisesti useilla rintamalohkoilla, Watling sanoo Financial Timesin haastattelussa.

– Venäläiset yrittävät todennäköisesti ensin uhata kohteita, joita Ukrainan on puolustettava. Harkova on hyvä esimerkki, koska se pakottaa Ukrainan sitomaan kaikki reservinsä tähän. Kun nämä reservit on sidottu, niitä ei voida sijoittaa uudelleen muualle, mikä tarkoittaa sitä, että Venäjän päähyökkäys voidaan ohjata sille suunnalle, jossa reservejä ei ole.

Voiko Venäjä tehdä suuren läpimurron?

– Kyse on siitä, pystyvätkö venäläiset aiheuttamaan riittävästi tappioita ukrainalaisille eri alueilla ja pakottamaan puolustajan jatkuvasti perääntymään. On olemassa vaara – jos paine kasvaa kasvamistaan – että hyökkääjä saavuttaa pisteen, jossa ukrainalaisilla ei ole tarpeeksi joukkoja tietyllä suunnalla pidätelläkseen venäläisiä ja sitten heitä työnnetään taaksepäin paljon nopeammin. Sitä kuvailtaisiin romahdukseksi. Se on vaarallisin skenaario, Watling sanoo.

– Jos ukrainalaiset eivät saa rekrytointi- ja koulutusputkeaan kuntoon, sen riski pahenee vuoden tai kesän loppua kohden. Jos ukrainalaiset pystyvät hankkimaan täydennyksiä taistelukentälle, heidän pitäisi pystyä hidastamaan Venäjän etenemisnopeutta.

Hänen mukaansa silloin venäläiset voisivat saavuttaa kulminaatiopisteen. Kulminaatiolla tarkoitetaan hetkeä, jonka jälkeen joukot eivät pysty enää jatkamaan hyökkäystään. Aloitteen ylläpitäminen ja tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista miesvahvuuden ja ampumatarvikkeiden puutteiden vuoksi.

Watling kuitenkin muistuttaa, että hyökkääjä saattaisi pystyä jatkamaan operaatioitaan suhteellisen nopeasti operatiivisen tauon jälkeen.

– Odottaisin, että näemme Venäjän kesähyökkäyksen ja sitten talvihyökkäyksen.