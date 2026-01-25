”Aljaksandr Lukašenkan koiralla on enemmän oikeuksia kuin valkovenäläisillä”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi korosti puheessaan sunnuntaina Vilnassa Puolan, Ukrainan ja Liettuan yhtenäisyyttä ja lisäsi, että Valko-Venäjän on vielä saavutettava todellinen itsenäisyys. Asiasta kertoo The Kyiv Independent.

Zelenskyi sanoi, että tällä hetkellä Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenkan pystykorvalle ”on myönnetty enemmän oikeuksia kuin Valko-Venäjän kansalle”.

Ukrainan presidentin mukaan Valko-Venäjällä oli mahdollisuus muuttaa tämä. Hän viittasi vuoden 2020 rauhanomaisiin mielenosoituksiin, mutta ”silloin valkovenäläisten tukeminen ei yksinkertaisesti riittänyt”.

– Ja nyt me kaikki tunnemme, kuinka paljon vaikeampaa, kuinka paljon kalliimpaa ja kuinka paljon vaarallisempaa siitä on tullut kaikille, koska Valko-Venäjä on riippuvainen Moskovasta. Eikä riippuvuus ole vähenemässä, Zelenskyi sanoi.

Lukašenka salli Venäjän joukkojen käyttää Valko-Venäjän aluetta hyökkäyksiin Ukrainaan Moskovan täysimittaisen hyökkäyksen alussa vuonna 2022. Venäjä käyttää edelleen Valko-Venäjän teollisuutta, kauppayhteyksiä ja aluetta sodassaan Ukrainaa vastaan.

Zelenskyi sanoi myös, että Venäjän joukot laukaisevat drooneja Ukrainaa vastaan ​​Valko-Venäjältä. Hänen mukaansa Valko-Venäjä toimii alustana, josta Venäjä voi painostaa Eurooppaa Oreshnik-ohjuksilla.

– Siksi Eurooppa ei saa menettää yhtäkään kansakuntaa, joka elää vapaudessa. Siksi Eurooppa ei saa menettää aikaa. Siksi meidän kaikkien Euroopassa on joka päivä työskenneltävä vahvan Euroopan puolesta, hän sanoi.