Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi (3. vasemmalta) ja hänen vaimonsa Olena Zelenska (2. oikealta), Puolan presidentti Karol Nawrocki (2. vasemmalta) ja hänen vaimonsa Marta Nawrocka (3. oikealta) sekä Liettuan presidentti Gitanas Nauseda (vasemmalla) ja hänen vaimonsa Diana Nausediene (oikeala) osallistuivat vuoden 1863 kansannousun muistotilaisuuteen Vilnassa 25. tammikuuta. AFP/LEHTIKUVA/PETRAS MALUKAS

”Aljaksandr Lukašenkan koiralla on enemmän oikeuksia kuin valkovenäläisillä”

Volodymyr Zelenskyin mukaan Valko-Venäjän on vielä saavutettava todellinen itsenäisyys.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi korosti puheessaan sunnuntaina Vilnassa Puolan, Ukrainan ja Liettuan yhtenäisyyttä ja lisäsi, että Valko-Venäjän on vielä saavutettava todellinen itsenäisyys. Asiasta kertoo The Kyiv Independent.

Zelenskyi sanoi, että tällä hetkellä Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenkan pystykorvalle ”on myönnetty enemmän oikeuksia kuin Valko-Venäjän kansalle”.

Ukrainan presidentin mukaan Valko-Venäjällä oli mahdollisuus muuttaa tämä. Hän viittasi vuoden 2020 rauhanomaisiin mielenosoituksiin, mutta ”silloin valkovenäläisten tukeminen ei yksinkertaisesti riittänyt”.

– Ja nyt me kaikki tunnemme, kuinka paljon vaikeampaa, kuinka paljon kalliimpaa ja kuinka paljon vaarallisempaa siitä on tullut kaikille, koska Valko-Venäjä on riippuvainen Moskovasta. Eikä riippuvuus ole vähenemässä, Zelenskyi sanoi.

Lukašenka salli Venäjän joukkojen käyttää Valko-Venäjän aluetta hyökkäyksiin Ukrainaan Moskovan täysimittaisen hyökkäyksen alussa vuonna 2022. Venäjä käyttää edelleen Valko-Venäjän teollisuutta, kauppayhteyksiä ja aluetta sodassaan Ukrainaa vastaan.

Zelenskyi sanoi myös, että Venäjän joukot laukaisevat drooneja Ukrainaa vastaan ​​Valko-Venäjältä. Hänen mukaansa Valko-Venäjä toimii alustana, josta Venäjä voi painostaa Eurooppaa Oreshnik-ohjuksilla.

– Siksi Eurooppa ei saa menettää yhtäkään kansakuntaa, joka elää vapaudessa. Siksi Eurooppa ei saa menettää aikaa. Siksi meidän kaikkien Euroopassa on joka päivä työskenneltävä vahvan Euroopan puolesta, hän sanoi.

