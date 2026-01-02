Alexander Stubbin puhe ei kelvannut Venäjälle – Syy on naurettava

Venäläismediat arvioivat perjantaina tasavallan presidentti Alexander Stubbin uudenvuoden puheen epäonnistuneeksi. Uutistoimisto Ria Novosti ja laajalevikkinen Komsomolskaja Pravda ovat tarttuneet yksityiskohtaan, josta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Venäjän valtionmedioiden mukaan presidentin ulkoasu oli ”huolittelematon”, sillä hänen solmionsa oli vinossa. Ria Novosti otsikoi, että solmio oli ”liian vinossa”, Life-sivuston mukaan se oli ryppyinenkin.

Venäjän sisäisessä informaatiovaikuttamisessa Suomea on käsitelty viime kuukausina yhä enemmän talouteen liittyvien uutisten kautta. Ne pyrkivät luomaan käsitystä, että Suomi on tuhlannut rahansa tukemalla Ukrainaa ja siksi työttömyys kasvaa ja kansa kärsii. Venäjän ulkoministeriö on myös julistanut Suomen ”epäystävälliseksi maaksi”. Tähän narratiiviin sopii esittää Suomen presidentti huolimattomana, tahdittomana tai ylipäätään kielteisessä valossa. Siihen riittää nähtävästi esimerkiksi solmion asento.

Solmiota käsiteltyään Venäjän valtionviestimet referoivat Stubbin puheen sisällöstä vain sen, että Suomen ja Venäjän suhteet ovat muuttuneet peruuttamattomasti ja presidentti lupasi jatkaa Ukrainan tukemista. Komsomolskaja Pravda kontekstoi uutisensa muistuttamalla, että Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Suomen poliittinen eliitti on ”eläimellisen” Venäjä-vihamielinen, vaikka monia vuosia Suomen ja Venäjän naapuruussuhteet ja yhteistyö olivat hyvää.

Näin uutinen pyritään istuttamaan Venäjän valtion omaan kehyskertomukseen, jossa he itse ovat sotilasliitto Naton uhkaama piiritetty linnake ja ulkopoliittisesti pelkästään uhrina siihen, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Tosiasiassa suhteet Venäjään ovat jäätyneet siksi, että Venäjä aloitti laittoman hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan lähes neljä vuotta sitten.

Todellisuudessa presidentti Stubb käsitteli uudenvuodenpuheessaan useita teemoja, joista Venäjä oli vain yksi. Voit tutustua puheen sisältöön tarkemmin alla olevasta artikkelista.

Alexander Stubb: Ehdotan, että asetamme Suomelle kolme tavoitetta