Alexander Stubb Ylelle: Voittaja oli Vladimir Putin

– Se oli diplomaattinen epäonnistuminen jossa oli käytännössä vain yksi voittaja joka ei ollut edes paikalla ja hän oli Vladimir Putin, tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi Ylen Ykkösaamussa Washingtonin huipputapaamisesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin, varapresidentti JD Vancen ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin keskustelu äityi median edessä sanaharkaksi. Eurooppa on asettunut vahvasti tukemaan Zelenskyitä.

Stubbin mukaan päällimmäinen reaktio tilanteeseen oli hämmästyminen. Hän sanoi olleensa myös surullinen ja arvioi kaikkien tapaamista seuranneiden suomalaisten kokeneen samoin.

– Olen ollut kansainvälisen politiikan ja diplomatian kanssa tekemisissä koko aikuisikäni, enkä ole koskaan nähnyt vastaavaa. Suljettujen ovien takana vähän useamminkin.

Stubbin mukaan on hyvin harvinaista ja jopa historiallista, että tuollaista käydään keskustelua käydään julkisesti,

– Toinen tunne oli päättäväisyys. Päättäväisyys siitä, että Suomen ulkopoliittinen analyysi ei voi perustua jonkinnäköiseen unelmointiin tai harhakuvaan siitä, missä mennään. Samalla toimintamme ei voi perustua kauhisteluun, Alexander Stubb sanoi.

– Nyt on monella tapaa euroopan hetki toimia. näemme että antalntin yllä on sankka sumupilvi. Meidän intressissämme on että se hälvenee. Meidän intressissämme on että tuetaan ukrainaa ja meidän intressissämme on se, että liittolaissuhde Yhdysvaltojen kanssa Naton sisällä toimii edelleen, hän jatkoi.

Tässä eletään tasavallan presidentin mukaan nyt tärkeitä päiviä. Euroopan johtajat tapaavat huomenna Lontoossa. Eurooppa-neuvosto kokoontuu puolestaan ensi viikolla Brysselissä.

Stubbilta kysyttiin lähetyksessä siitä, miten Vladimir Putin voi ulosmitata mainitun ”voittonsa”.

– Neuvottelemalla, Stubb vastasi.

Hänen mukaansa ongelmana on ollut viimeisen kahden viikon aikana se, kuinka Yhdysvallat, Eurooppa ja Ukraina ovat käyneet ”aika kakofonista keskustelua toistemme päiden yli”.

Stubbin mukaan tämä sai alkunsa Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin linjauksista kaksi ja puoli viikkoa sitten. Hegseth muun muassa tyrmäsi Ukrainan Nato-jäsenyyden tulevaisuudessa, sanoi alueluovutusten Venäjälle olevan realismia ja että Yhdysvallat ei tule antamaan turvatakuita Ukrainalle.

– Sen jälkeen on käyty julkista miekkailua, joka omalla tavallaan kulminoitui tuohon eiliseen diplomaattiseen epäonnistumiseen joka oli koko maailman näkyvillä, valitettavasti.

Alexander Stubb ei lähtenyt spekuloimaan sillä, olivatko tapahtumat suunniteltuja.

Julkisuudessa liikkuvien tietojen mukaan Yhdysvallat harkitsee jo päätetyn Ukrainan aseavun pysäyttämistä. Trumpin linjaukset ovat herättäneet kysymyksiä siitä, aikooko Yhdysvallat vetää tukensa Ukrainalta.

Stubbin mukaan tilannetta on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida.

– Ehkä kaksi keskeistä kysymystä nousee, joista ensimmäinen on tuki Ukrainalle. Uskon, että se jatkuu, mutta tässä Euroopan on otettava enemmän vastuuta ja siinähän Trump on tietenkin oikeassa. Lontoon ja Brysselin kokoukset tulevat näissä asioita eteenpäin viemään.

– Toinen ja meidän kannalta se kaikista keskeisin on Yhdysvaltojen sitoutuminen Natoon. Ja siitä ei tässä vaiheessa ole saatu minkäänlaista indikaatiota, että Yhdysvallat olisi vetäytymässä – oikeastaan päinvastoin. Mitä enemmän vastuuta me otamme Naton sisällä eurooppalaisina maina, sitä vahvemmin myös Yhdysvallat Natoon sitoutuu.

Alexander Stubbin mukaan on pidettävä mielessä, millaisessa murroksessa Yhdysvaltain ulkopolitiikka on. Hän viittaa Donald Trumpin transaktionaaliseksi luonnehdittuun tapaan tehdä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tällä tarkoitetaan käytännössä kahdenvälisten tai alueellisten ja selkeästi Yhdysvaltoja hyödyttävien diilien hakemista. Monenkeskisestä yhteistyöstä YK:n tai WTO:n kaltaisten toimijoiden puitteissa Yhdysvallat on selkeästi jo vetäytynyt.

– Tämä tulee nyt jatkumaan.