Alexander Stubb: Ukraina ansaitsee tukemme

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osoittaa tukensa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille viestipalvelu X:ssä. Zelenskyi vieraili tapaamassa Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia Valkoisessa talossa perjantaina. Zelenskyin ja Trumpin keskustelu julkisuudessa päättyi kiivaaseen väittelyyn ja heidän suunniteltu yhteinen tiedotustilaisuutensa peruttiin.

Stubb muistuttaa Ukrainan taistelevan sekä oman olemassaolonsa, että koko Euroopan turvallisuuden ja sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen puolesta. Hänen mukaansa Ukrainaa ja ukrainalaisia tulee tukea.

– Ukraina ja sen demokraattisesti valittu johto ansaitsevat kaiken arvostuksemme ja tukemme, hän jatkaa.

Kirjoituksensa yhteyteen tasavallan presidentti on liittänyt 24. helmikuuta pitämänsä puheen Kiovassa, jossa hän muiden valtiojohtajien tavoin vieraili Venäjän hyökkäyssodan alkamisen kolmantena vuosipäivänä.

Sekä maanantaisessa puheessaan että kirjoituksessaan Stubb muistuttaa, että suomalaiset samaistuvat ukrainalaisten selviytymistaisteluun oman historiansa vuoksi. Kuten Suomi aikanaan, myös Ukraina taistelee olemassaolonsa puolesta, Stubb huomauttaa.

– Ukrainan urhoollisessa puolustustaistelussa on kyse koko kansakunnan selviytymisestä. Suomalaisina me ymmärrämme tämän, Stubb kirjoittaa.

The heroic fight of Ukraine against Russia’s war of agression is about the existence of Ukraine as a nation. We in Finland understand what Ukraine is going through.

Ukraine is fighting not only for her independence, sovereignty and territorial integrity, but also for European… https://t.co/UHhjz6h4yR

— Alexander Stubb (@alexstubb) March 1, 2025