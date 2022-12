Alexander Stubb tyrmää puheet Venäjän turvatakuista

Entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) ei ymmärrä Ranskan presidentti Emmanuel Macronin puheita Venäjälle myönnettävistä turvatakuista.

– Ainoat turvatakuut, joihin meidän pitäisi keskittyä, ovat pohjimmiltaan ei-venäläisiä. Venäjän on ensin varmistettava, ettei se hyökkää muita vastaan. Vasta sitten voimme aloittaa keskustelut Euroopan turvallisuudesta, Stubb linjaa Twitterissä.

Macron sanoi viikonloppuna ranskalaisen TF1-kanavan haastattelussa, että lännen tulisi miettiä, miten se vastaa Venäjän turvatakuiden tarpeeseen, jos presidentti Vladimir Putin suostuu neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Venäjälle annettavien turvatakuiden kaksi olennaista kohtaa olisi Macronin mukaa varmistaa, ettei Nato laajene ”aivan sen (Venäjän) oville” tai käytä aseita, ”jotka voivat uhata Venäjää”.

Putin on toistuvasti puheissaan esittänyt huolensa Naton laajentumisesta Itä-Euroopassa ja väittänyt puolustusliiton laajentumisen olevan uhaksi Venäjälle. Venäjän Nato-vastainen propaganda on yltynyt sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa.

Fundamentally disagree with ⁦@EmmanuelMacron⁩ on this one.

The only security guarantees we should focus on are essentially non-Russian.

Russia needs first to guarantee that it does not attack others.

Only then can we begin discussions on Eur Sec. https://t.co/7d9qr8c0FW

— Alexander Stubb (@alexstubb) December 4, 2022