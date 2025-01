Alexander Stubb toivoo Ukrainaan rauhaa 3-6 kuukauden sisällä

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjän talous on tällä hetkellä tukalassa tilanteessa. Stubb esiintyi Financial Times -lehden podcastissa.

– Jos tarkastellaan Venäjän korkotasoa ja inflaatiota, maa on selvästi kaaoksessa, mutta se voi ylläpitää tätä pidempään. Syynä on, että maa on sotataloustilassa. Kun sota päättyy ja se päättyy, toivottavasti 3-6 kuukauden kuluttua, tulemme näkemään Venäjän talouden, joka on yhtä paljon jäljessä muusta Euroopasta ja Yhdysvalloista kuin se oli vuonna 1991, kun Neuvostoliitto hajosi, Stubb sanoi podcastissa.

– Mielestäni Venäjä on imperialistinen valtio. Joten siinä mielessä sen koko dna perustuu laajentumiseen. Olemme nähneet sen läpi historian. Mitä valmistautuneempia olemme, sitä epätodennäköisempää on, että esimerkiksi (Naton) 5 artiklaa testataan, hän jatkoi.

Stubb totesi, ettei ole huolissaan Naton tulevaisuudesta.

– Näen Nato 3.0:n. Se on palannut alkuperäiseen tehtäväänsä. Näemme puolustusmenojen räjähdysmäisen kasvun. Näemme ensimmäisten todellisten operatiivisten suunnitelmien tulevan Natosta. Tiedämme, mitä teemme nyt.

– Luulen, että (USA:n presidentti) Donald Trump todella ajaa sitä. Elämme luultavasti maailmassa, jossa Yhdysvallat ei tukeudu perinteisiin suuriin globaaleihin monenkeskisiin instituutioihin, vaan he katsovat alueellisia turvallisuusrakenteita. Uskon, että on Yhdysvaltojen etujen mukaista pysyä Natossa. Vaihtoehtoiskustannus olla sen ulkopuolella tulee paljon kalliimmaksi. Nato on halpa tapa hoitaa puolustusta myös Yhdysvalloille, Stubb muistutti.

Presidentin mukaan Trumpin virkaanastujaispuhe osoitti, että maailmanjärjestys on muuttumassa.

– Nojautuminen ja luottamus kansainvälisiin instituutioihin, normeihin ja sääntöihin on ottamassa takapakkia. Olemme nähneet sen Venäjän kanssa. Olemme nähneet sen Kiinan kanssa. Näemme sen luultavasti nyt vahvemmin myös Yhdysvaltojen kanssa. Joten kysymys meille Euroopassa on: kuinka saamme Yhdysvallat vakuuttuneiksi siitä, että on edelleen hyödyllistä, että meillä on yhteiset säännöt tässä transaktioiden maailmassa? Asiat ovat siis ehdottomasti muuttumassa. Suomen ulkopolitiikassa otamme sen yleensä melko rennosti. Analysoimme tilanteen, mukaudumme ja sopeudumme. Yhdysvallat on meille edelleen arvo- ja intressipohjainen liittolainen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kritisoi Maailman talousfoorumissa alkuviikolla pitämässään puheessa Euroopan vajoavan merkityksettömäksi, jos se ei panosta lisää puolustukseen. Stubb tapasi Zelenskyin Davosissa.

– Toivottavasti hän (Zelenskyi) on väärässä. Luulen, että hän yrittää saada eurooppalaiset olemaan entistä sitoutuneempia ja aktiivisempia sekä taloudellisesti sotilaallisen avun suhteen, että ehkä myös strategisesti yrittäessään selvittää, mikä tämän kaiken lopputulos on, Stubb kommentoi Zelenskyin lausuntoja podcastissa.

Stubbin mukaan Zelenskyilla voi olla aihetta optimismiin Trumpin valinnan seurauksena.

– Miksi? Koska he uskovat, että Trump tulee olemaan Ukrainan vahva tukija. Tiedän, että on keskustelua siitä, aikooko Yhdysvallat jatkaa Ukrainan tukemista. Mutta lopputulos on, että he tekevät niin. Ja miksi? Koska USA ei voi hävitä tätä ottelua. Tämä ei voi olla toinen Afganistan, Stubb muistutti.

Toimittaja kysyi Stubbilta myös, uskooko tämä Ukrainan rauhansopimuksen syntyyn lähiaikoina.

– Luulen, että mahdollisuuksien ikkuna on kolmesta kuuteen kuukauteen. Odotan, että siellä jotain tapahtuu.

Stubb kommentoi myös joulupäivänä Itämerellä tapahtunutta kaapelirikkoa ja sen tutkintaa.

– Tämän tyyppisiä asioita tapahtuu. Osa niistä voi johtua onnettomuuksista, osa voi johtua sabotaasista. Siellä toimii varjolaivasto, joka toimittaa esimerkiksi venäläistä raakaöljyä erilaisin järjestelyin.

Stubbin mukaan tapauksen julistamisessa suoraan sabotaasiksi on ongelmana syyksilukeminen.

– Siitä täytyy olla 100-prosenttinen varmuus. Jos olemme 100-prosenttisen varmoja, tulemme sanomaan sen. Tässä tapauksessa tutkinta jatkuu edelleen. Mielestäni olemme toimineet erittäin hyvin, hän arvioi.