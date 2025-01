Alexander Stubb tapasi Elon Muskin: ”Silmät liikkuivat aika vilkkaasti”

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi Pariisissa tapahtuneesta tapaamisesta tiistaina Helsingin piispa Teemu Laajasalon kanssa Helsingin tuomiokirkon kryptassa julkisessa järjestetyssä keskustelussa arvoista.

Stubb tapasi Elon Muskin Notre Damen avajaisten yhteydessä joulukuun alussa. Varsinainen keskustelu kuitenkin käytiin Élysée-palatsissa.

Stubbin mukaan Muskin saavutuksia ei voi vähätellä mitä tulee Teslaan, avaruusteknologiaan tai lääketieteeseen. Hän kuitenkin piti Muskin suunnitelmia aika korkealentoisina.

– Kyllähän siinä silmät liikkuivat aika vilkkaasti keskustelussa, täytyy myöntää. Nopeasti mentiin fysiikan lakien puolelle, Stubb naurahti.

Stubb kertoi kysyneensä, eikö Muskia ollenkaan huoleta tekoälyn kehitys. Musk oli vastannut, että ei ollenkaan. Stubb antoi suorassa lähetyksessä ymmärtää, että ei ehkä ollut Muskin kanssa samoilla linjoilla.

Keskustelussa Teemu Laajasalon kanssa Stubb puhui myös algoritmeista ja teknologian ylivallasta. Teknologian valta on tällä hetkellä hyvinkin vahva ja sillä on sellainen ote meistä, jota me emme oikeastaan ymmärrä, Stubb sanoi.

– Ei välttämättä ole huono asia, että algoritmit syöttävät sen tyyppisiä uutisia, joita yleensä haluan seurata, mutta se kuitenkin rajoittaa omaa ajatteluani. Tämä on ehkä se murros, mitä me emme ole vielä ihmiskuntana kyenneet ratkaisemaan. Millä tavalla me säilytämme ajattelun autonomian?

Yleisön lähettämissä kysymyksissä kysyttiin esimerkiksi, miten ihmisten yhtenäisyys voitaisiin saavuttaa?

Stubbin mukaan elämä on monella tapaa joukkuepeliä. Yhtenäisyys tulee kuuntelemisesta, empatiasta ja siitä, että asettuu toisen ihmisen asemaan.

– Toista ihmistä kannattaa kuunnella, eikä vain olettaa hänen olevan väärässä.