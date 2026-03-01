Verkkouutiset

Alexander Stubb: Suomi tuomitsee Iranin iskut alueen maihin

Presidentin mukaan iskujen täytyy loppua, ja siviilejä on suojeltava koko alueella.
Presidentin mukaan jopa ne, jotka työskentelivät diplomaattisen ratkaisun eteen, ovat nyt kohteena. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan tilanne Lähi-idässä jatkaa heikkenemistään. Hän kertoo julkaisussaan X-viestipalvelussa, että Suomi tuomitsee Iranin iskut alueen maihin.

– Suomi tuomitsee Iranin oikeudettomat ja mielivaltaiset iskut alueen maihin, hän sanoo.

Presidentin mukaan jopa ne, jotka työskentelivät diplomaattisen ratkaisun eteen, ovat nyt kohteena.

– Iskujen täytyy loppua. Siviilejä on suojeltava koko alueella, hän linjaa.

