Alexander Stubb: Suomi tuomitsee Iranin iskut alueen maihin

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan tilanne Lähi-idässä jatkaa heikkenemistään. Hän kertoo julkaisussaan X-viestipalvelussa, että Suomi tuomitsee Iranin iskut alueen maihin.
Mainos - sisältö jatkuu alla
– Suomi tuomitsee Iranin oikeudettomat ja mielivaltaiset iskut alueen maihin, hän sanoo.
Mainos - sisältö jatkuu alla
Presidentin mukaan jopa ne, jotka työskentelivät diplomaattisen ratkaisun eteen, ovat nyt kohteena.
– Iskujen täytyy loppua. Siviilejä on suojeltava koko alueella, hän linjaa.