Alexander Stubb: Suomi on jo turvatakuiden piirissä

Suomi on tosiasiassa jo Naton turvatakuiden piirissä, ja siksi maalla on myös aikaa odottaa Ruotsin jäsenyysprosessin etenemistä. Näin sanoo entinen pää- ja ulkoministeri, nykyinen Firenzen EU-yliopiston professori Alexander Stubb.

Stubb tunnetaan ulkopolitiikan asiantuntijana sekä Nato-jäsenyyden pitkäaikaisena kannattajana.

Nato-maa Turkki on jo kuukausien ajan jarruttanut Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessia, eikä Turkki vielä ole ratifioinut maiden jäsenyyssopimuksia. Turkin toimien on katsottu kohdistuvan etenkin Ruotsiin, jota Turkki syyttää terroristien suojelemisesta. Kiistaan on haettu ratkaisua pitkin syksyä, ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson vieraili Turkissa aikaisemmin tällä viikolla.

Twitterissä asiaan kantaa ottava Stubb viittaa Helsingin Sanomien pitkäaikaisen toimittajan Unto Hämäläisen sunnuntaina julkaistuun analyysiin, jossa tämä kehottaa Suomea liittymään Natoon tarvittaessa ilman Ruotsia. Hämäläisen mukaan tilanne, jossa Turkki hyväksyy Suomen mutta ei Ruotsin jäsenyyden, on mahdollinen.

Tässä tapauksessa Suomen ei pidä jäädä odottamaan Ruotsia, Hämäläinen kirjoittaa.

Stubb on toimittajakonkarin kanssa eri linjoilla.

– En ole samaa mieltä Unto Hämäläisen kanssa. Suomen on odotettava Ruotsia. Meillä ei ole kiirettä. Suomella on jo de facto Naton antamat turvatakuut, Stubb kirjoittaa ruotsinkielisessä tviitissään sunnuntaina.

– Meidän on turvallisuussyistä liityttävä yhdessä. Tästä hyötyvät Pohjola, Nato ja koko Itämeren alue, hän jatkaa.

Stubb oli Suomen ulkoministeri vuosina 2008-2011 ja pääministeri 2014-2015.