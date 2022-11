Turkin presidentti odottaa Ruotsilta lisää positiivisia merkkejä

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan pitivät tiistai-iltana yhteisen tiedotustilaisuuden Ankarassa.

Kristerssonin vierailun aihe on Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyksien ratifiointi, jota Turkki ei ole vielä tehnyt. Turkki odottaa varsinkin Ruotsilta selkeämpää sitoutumista terrorismin vastaiseen taisteluun.

Erdogan totesi tiedotustilaisuudessa Ilta-Sanomien mukaan, että Turkki haluaa nähdä Ruotsin tukevan Turkin turvallisuustavoitteita.

Hän sanoi odottavansa lisää positiivisia merkkejä marraskuun lopulla Tukholmassa järjestettävästä seuraavasta kokouksesta.

Erdoganin mukaan Nato-prosessi on hidastunut Ruotsin asenteen takia. Hän totesi Ruotsin täyttävän Nato-jäsenyyden kriteerit, mutta Ruotsin pitäisi kunnostautua terrorismin torjunnassa, kertoo Yle.

– Ruotsi haluaa Natoon oman turvallisuutensa vuoksi. Me taas haluamme, että Ruotsi näkee meidän turvallisuushuolemme, Erdogan sanoi.

Ruotsin uusi porvarihallitus ilmoitti viikonloppuna ottavansa etäisyyttä kahteen kurdijärjestöön, PYD-puolueeseen sekä sen aseellisen siipeen YPG:hen. Turkissa viesti otettiin vastaan myönteisesti. Turkki pitää kumpaakin näistä terroristijärjestöinä samaan tapaan kuin Kurdistanin työväenpuolue PKK:ta.

Kristersson kertoi Ruotsin ymmärtävän, että Turkki on käynyt veristä taistelua terroristijärjestöjä vastaan. Hänen mukaansa Ruotsi ymmärtää, millaisia vastuita Nato-jäsenyys sisältää

– Olen ehdottanut keinoja, joilla Ruotsi voi auttaa torjumaan terrorististen järjestöjen aiheuttamaa uhkaa.

Kristersson kertoi, että Ruotsin hallitus päätti viime viikolla muiden muassa tukea Naton terroristivastaista rahastoa miljoonalla eurolla.

Turkki on vaatinut Ruotsia luovuttamaan Turkin terroristeiksi määrittelemiä henkilöitä. Erdoganin mukaan Ruotsin teot terrorismia vastaan ovat merkittävämpiä kuin luovutettavien määrä.

– Keskusteluissamme on keskeisintä ollut tarkastella Ruotsin asennetta terrorismia vastaan. Neljä henkilöä on toistaiseksi luovutettu, mutta vielä yksi henkilö on yhä Ruotsissa, Erdogan sanoi.