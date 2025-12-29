Alexander Stubb: Rauha Ukrainassa etenee – ”Asiat ovat liikkeessä”

Tasavallan presidentti Alexander Stubb keskusteli maanantaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa. Hän kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Stubbin mukaan Zelenskyi vahvisti, että edistystä on saavutettu kaikkien rauhanprosessiin liittyvien asiakirjojen osalta.

– Työtä jatketaan kaikilla tasoilla Ukrainan, Yhdysvaltojen, Euroopan ja muiden liittolaisten kesken. Asiat ovat liikkeessä, Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Myös Zelenskyi kertoo keskustelusta omalla X-tilillään.

– Kuten aina Alexin kanssa, keskustelimme diplomaattisesta tilanteesta, mahdollisuuksistamme ja tulevaisuudennäkymistämme sekä presidentti Trumpin ja hänen delegaationsa kanssa käytyjen tapaamisten tuloksista. Valmistelemme uusia tapaamisia Euroopassa, ja on tärkeää, että kaikki on mahdollisimman asiapitoista ja että torjumme yhdessä Venäjän yritykset suistaa diplomatia raiteiltaan.

Zelenskyi painottaa, että vaikka venäläiset levittävät valheita oikeuttaakseen iskunsa Ukrainaan ja pitkittääkseen sotaa, maailman keskeisten tiedustelupalvelujen on saatava oikeat tiedot.

– Koko Eurooppa tarvitsee turvallisuustakuita, todellista toipumista ja kestävää rauhaa. Kiitos!, Zelenskyi jatkaa.

Volodymyr Zelenskyi ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasivat eilen sunnuntaina Valkoisessa talossa Washington DC:ssä.

Valkoinen talo tiedotti aiemmin maanantaina, että Trump on käynyt puhelinkeskustelun myös Venäjän johtajan Vladimir Putinin kanssa. Keskustelua Ukrainan tilanteesta Putinin kanssa Valkoinen talo luonnehti ”myönteiseksi”.

Artikkelia laajennettu 29.12.2025 kello 19.44 Volodymyr Zelenskyin X-julkaisun pohjalta.

