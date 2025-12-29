Näin Valkoinen talo kommentoi keskustelua Vladimir Putinin kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on keskustellut puhelimessa Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin kanssa. Asiasta kertoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt viestipalvelu X:ssä. Asiasta tiedotettiin hieman ennen iltakuutta Suomen aikaa.
Keskustelu liittyi Ukrainan tilanteeseen. Leavitt ei paljasta keskustelun sisältöä, mutta kuvailee maiden johtajien keskustelua Ukrainasta ”myönteiseksi”.
Donald Trump on jo aiemmin ilmoittanut aikeistaan keskustella Putinin kanssa. Hänen tarkoituksenaan on ollut keskustella Ukrainan rauhansuunnitelmasta ja mahdollisen rauhan saamisesta Ukrainaan.
President Trump has concluded a positive call with President Putin concerning Ukraine.
— Karoline Leavitt (@PressSec) December 29, 2025