Alexander Stubb puolustuksesta: Kolmessa kuukaudessa on tehty enemmän kuin 30 vuodessa

USA:n presidentti Donald Trump on ajanut kolmessa kuukaudessa Euroopan puolustusta valtavasti ylös, toteaa tasavallan presidentti Alexander Stubb.

– Mielestäni on merkittävää, että presidentti Trumpin virkakauden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Eurooppaan on kohdistettu niin paljon painetta, että eurooppalaiset ovat panostaneet omaan puolustukseensa enemmän kuin kolmenkymmenen edeltävän vuoden aikana, Stubb sanoi.

Hän puhui Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa Helsingin yliopistossa järjestettävässä Eurooppa Ukrainan rinnalla -keskustelutilaisuudessa.

– Tämä on erittäin tärkeä viesti eurooppalaisille siitä, että meidän täytyy ottaa enemmän vastuuta turvallisuudestamme, Stubb sanoi.

Hän korosti, että Euroopan ja EU:n pitää myös tehdä enemmän, jotta Ukrainaan saadaan oikeudenmukainen ja kestävä rauha.

EU-maat ovat jo tukeneet Ukrainaa taloudellisesti ja sotilaallisesti. Ranska ja Britannia ovat muodostaneet halukkaiden maiden koalition Ukrainan tueksi.

– Jos ensimmäinen pidäke on Ukrainan 800 000 sotilasta, niin toinen pidäke on Euroopan jonkinlaiset turvatakuut, joita USA toivottavasti tukee tavalla tai toisella.

Defense and economic support for Ukraine were among the key topics of my meeting with Prime Minister of Finland @PetteriOrpo.

We discussed efforts toward a just and lasting peace, as well as measures needed to protect Ukraine. In particular, strengthening air defenses,… pic.twitter.com/pVm4hCrvMI

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025