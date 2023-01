Alexander Stubb: Ovi on suljettava brutaalilta väkivallalta

Entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) toteaa Twitterissä, että Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) päätös avata ovi venäläisille urheilijoille osoittaa täydellistä ymmärtämättömyyttä kansainvälisestä politiikasta.

Kansainvälisen olympiakomitean hallitus keskustelee parhaillaan venäläisten ja valkovenäläisten asemasta kansainvälisessä urheilussa. Keskusteluissa on esimerkiksi käsitelty pelaajien mahdollisuutta osallistua Pariisin vuoden 2024 kisoihin neutraaleina kilpailijoina ilman maatunnuksia. Tällä viikolla tiedotettiin, että venäläisillä ja valkovenäläisillä pelaajilla on mahdollisuus osallistua Aasian olympiakisoihin.

– Jotta sota päättyisi ja (Venäjän) hallinto vaihtuisi, Venäjä on eristettävä täysin ja siihen kuuluu myös urheilu. Sulje ovi brutaalilta väkivallalta. Kiitos, Stubb tviittaa.

Kansainvälisen olympiakomitean suunnitelmat ovat herättäneet kansainvälistä pahennusta. Suomen olympiakomitea on tuominnut jyrkästi venäläisten tai valkovenäläisten kilpailijoiden mukaan ottamisen kansainväliseen urheilutoimintaan.

