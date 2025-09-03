Alexander Stubb Ukraina-kokouksiin, mukana myös Volodymyr Zelenskyi

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu keskiviikkona 3. syyskuuta 2025 Kööpenhaminassa järjestettävään kokoukseen, jonka aiheina ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, rauhanponnistelut ja tuki Ukrainalle muun muassa halukkaiden koalition kautta. Tasavallan presidentin kanslia kertoo asiasta tiedotteessa.
Kokoukseen osallistuvat Pohjoismaiden ja Baltian maiden (NB8) johtajat sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Torstaina 4. syyskuuta presidentti Stubb osallistuu halukkaiden koalition kokoukseen Pariisissa.
Kokouksen aiheina ovat koalition tuki Ukrainalle, turvallisuusjärjestelyt sekä ponnistelut oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saamiseksi Ukrainaan.