Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Alexander Stubb. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Alexander Stubb Ukraina-kokouksiin, mukana myös Volodymyr Zelenskyi

Presidentti osallistuu kokouksiin Kööpenhaminassa ja Pariisissa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu keskiviikkona 3. syyskuuta 2025 Kööpenhaminassa järjestettävään kokoukseen, jonka aiheina ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, rauhanponnistelut ja tuki Ukrainalle muun muassa halukkaiden koalition kautta. Tasavallan presidentin kanslia kertoo asiasta tiedotteessa.

Kokoukseen osallistuvat Pohjoismaiden ja Baltian maiden (NB8) johtajat sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Torstaina 4. syyskuuta presidentti Stubb osallistuu halukkaiden koalition kokoukseen Pariisissa.

Kokouksen aiheina ovat koalition tuki Ukrainalle, turvallisuusjärjestelyt sekä ponnistelut oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saamiseksi Ukrainaan.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)