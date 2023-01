Alexander Stubb: Onko helpompi olla pääministeri kriisiaikana?

Suomen entinen pääministeri, Firenzen EU-yliopiston professori Alexander Stubb pyytää Twitterissä seuraajiltaan kommentteja esittämäänsä hypoteesiin.

Hän vertailee pääministerin tehtävää kriisiaikana ja normaalina aikana.

– Helpompi olla pääministeri kriisissä, varsinkin kun uhka on ulkoinen, Stubb esittää ensimmäisen tilanteen.

– Vaikeampi johtaa rakennemuutosta, kun uhka on olennaisesti sisäinen, hän nostaa toisena esille normaaliaikojen tilanteen.

Ex-pääministeri esittää väitteen.

– Ensimmäisessä enemmistö haluaa sinun menestyvän. Jälkimmäisessä enemmistö haluaa sinun epäonnistuvan. Ajatuksia?

Testing a hypothesis:

Easier to be PM in a crisis, especially when the threat is external.

More difficult to lead structural change, when threat essentially internal.

In the former a majority wants you to succeed.

In the latter a majority wants you to fail.

Thoughts?

— Alexander Stubb (@alexstubb) January 2, 2023