Alexander Stubb nousi USA:ssa malliksi: Näin Donald Trumpin kanssa neuvotellaan

Saksan liittokansleri Friedrich Merzin vierailun Valkoisessa talossa pelättiin ajautuvan räjähtäväksi riitelyksi presidentti Donald Trumpin kanssa, mutta miehet keskustelivat pääosin sopuisaan sävyyn.

Donald Trump tosin vastasi Merzin mainitsemaan Normandian maininnousun vuosipäivään sanomalla, että ”se ei ollut teidän kannaltanne mukava päivä”. Liittokansleri totesi Yhdysvaltain vapauttaneen Saksan natsihallinnolta ja painotti, että amerikkalaisilla voi olla merkittävä rooli Ukrainan sodan päättämisessä.

Donald Trumpin raivo kohdistui tällä kertaa teknologiamiljardööri Elon Muskiin, joka oli toistuvasti arvostellut republikaanien ja Trumpin ajamaa ”isoa, kaunista lakiesitystä”. Muskin mukaan budjettilaki kärjistää entisestään maan julkisen talouden ongelmia.

Washington Post -lehti kirjoitti ennen tapaamista, että Merz voisi joutua samanlaisen ryöpytyksen kohteeksi kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tai Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa. Merz oli kevään aikana arvostellut Zelenskyin saamaa vastaanottoa Valkoisessa talossa ja hämmästellyt varapresidentti J.D. Vancen kommentteja äärioikeistolaisesta AfD-puolueesta. Donald Trumpin tuontitullit uhkaavat lisäksi iskeä Saksan talouteen.

Friedrich Merzin kerrotaan valmistautuneen tapaamiseen keskustelemalla Britannian pääministeri Keir Starmerin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa siitä, miten Donald Trumpin kanssa kannattaa neuvotella.

– Omaa lähestymistapaa pitää sopeuttaa, ja hänen kanssaan tulee tehdä yhteistyötä. Mutta samalla meidän ei myöskään pidä vähätellä itseämme, Merz sanoi yleisradioyhtiö WDR:lle.

Suomen presidentti Alexander Stubbin tyyli on noussut amerikkalaismediassa ja monien tutkijoiden silmissä malliesimerkiksi siitä, miten Donald Trumpin kanssa kannattaa asioida. Stubb golfasi Trumpin kanssa Floridassa maaliskuussa ja on keskustellut tämän kanssa useasti Ukrainan sotaan liittyen.

Brookings Institution -ajatuspajan tutkija Constanze Stelzenmüller katsoo, että kevään kohtaamisten toisessa ääripäässä on Zelenskyi ja toisessa Stubb. Suurin osa tapaamisista jää näiden väliseen maastoon.

– Tämän hallinnon kanssa on huomioitava, että voit saada sekä perinteisen, ystävällisen, klassisen amerikkalaistyylisen kohtelun ja sen jälkeen sinut tyrmätään puupalikalla, Stelzenmüller sanoo.

German Chancellor Friedrich Merz : "We are having, June 6th tomorrow, this is D-Day anniversary, when the Americans once ended a war in Europe…"

President Trump: "That was not a pleasant day for you." pic.twitter.com/LVfiVbQ2uY

