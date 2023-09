Alexander Stubb Natosta ÅU:lle: Meidän on ymmärrettävä olevamme osa liittoumaa

EU-professori ja tuleva presidenttiehdokas Alexander Stubb kertoo Åbo Underrättelser -lehdelle, miten hän näkee Suomen aseman puolustusliitto Natossa.

– Meidän on ymmärretävä olevamme osa liittoumaa. Tämä tarkoittaa, että meillä on tehtäviä ja vastuita liittoumassa. Meidän täytyy rakentaa turvallisuutta, ei käyttää turvallisuutta. Meidän pitää pystyä puolustamaan omaa aluettamme ja kyettävä puolustamaan liittouman aluetta. Uskon, että meidän on pidettävä kaikki mahdollisuudet avoinna Nato-jäsenyyden ja sen meille tuoman merkityksen suhteen, Stubb sanoo ÄU:lle.

Stubb arvioi, että Suomi pärjäisi myös Donald Trumpin kanssa, jos hänet valitaan Yhdysvaltain presidentiksi.

– Yhdysvaltain hallinnossa ymmärretään Suomen strateginen ja geopoliittinen merkitys maailmassa.

Stubbin mukaan Suomella on uskomattoman vahva maine Yhdysvalloissa.

– Jos kättelee Suomea, tietää mitä saa, Stubb viittaa Suomen luotettavaan maakuvaan.

– Meillä on 900 000 reserviläistä, olemme ostaneet uusia hävittäjiä. Maanpuolustustahtomme on huipussaan, se on kova henkinen voimavara. Suomen presidentti tekee yhteistyötä USA:n presidentin kanssa riippumatta siitä, kuka hän on.

Suomen turvallisuus on Stubbin mukaan vakaalla pohjalla.

– Suomella on uskottava puolustus yhdessä Nato-jäsenyyden, EU:n ja USA:n puolustuskumppanuuden kanssa, hän kertoo.

Venäjä hänen arvionsa mukaan pysyy jatkossakin eristyksissä.

– Tällä hetkellä on täysin mahdotonta tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, Stubb toteaa.