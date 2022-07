Alexander Stubb: Moraalilla ei näytä olevan merkitystä Venäjälle

Suomen entinen pääministeri, Firenzen EU-yliopiston professori Alexander Stubb kirjoittaa Twitterissä Odessan satamaan tehdyn ohjusiskun osoittavan, ettei moraalilla tai säännöillä ole merkitystä Venäjälle.

– Kun moraalilla ja säännöillä ei ole merkitystä. Kun ei ole rajoja ja järkeä, Stubb kirjoittaa.

Hän linkitti twiittiinsä amerikkalaislehti Financial Timesin artikkelin joka käsittelee sataman pommitusta. Twiittinsä aihetunnisteiksi hän on lisännyt Venäjän ja maan presidentti Vladimir Putinin.

Odessan satamaan iskettiin lauantaiaamuna neljän risteilyohjuksen voimin. Ukraina onnistui tuhoamaan kaksi ohjuksista ilmassa.

Isku tehtiin vain päivä Ukrainan viljanviennin jatkumisen mahdollistavan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Ukrainan mukaan isku oli kohdistettu nimenomaan viljan vientiin tarkoitettuihin osiin satamasta.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharovan mukaan ”äärimmäisen tarkalla iskulla tuhottiin sotilasinfrastruktuuria”. Aiemmin maa kieltäytyi ottamasta vastuuta iskusta.

– Ottaessamme yhteyttä Venäjään he kertoivat, ettei heillä ollut mitään tekemistä hyökkäyksen kanssa ja että asiaa tutkitaan tarkasti, Turkin ulkoministeri Hulusai Akar sanoi tiedotteessa.

Euroopan Unionin ulkopolitiikan korkea edustaja Josep Borrell ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ovat tuominneet iskun yksiselitteisesti.

– Näitä tuotteita tarvitaan kipeästi maailmanlaajuisen ruokakriisin ratkaisemiseksi ja miljoonien apua tarvitsevien ihmisten kärsimyksen helpottamiseksi ympäri maailmaa, Guterres kommentoi.

When morals and rules have no meaning. When there is no limit or sense. #Putin #Russia

Russian missiles hit Odesa after Moscow agrees grain export deal with Kyiv via @FT

https://t.co/LRZpuvCfz8

— Alexander Stubb (@alexstubb) July 24, 2022