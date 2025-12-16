Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Liittokansleri Friedrich Merz otti presidentti Alexander Stubbin vastaan Berliinissä 15. joulukuuta. / AFP / LEHTIKUVA / JOHN MACDOUGALL

Alexander Stubb: Meneillään on kriittinen vaihe

Länsimaat kehottavat Moskovaa suostumaan Yhdysvaltain rauhansuunnitelmaan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Berliinissä neuvotelleet Euroopan maat julkaisivat maanantai-iltana yhteisen julkilausuman Ukrainan rauhansuunnitelmaa koskien.

Johtajat kiittivät Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia pyrkimyksestä löytää Ukrainaan kestävä ja oikeudenmukainen rauha sekä sanoivat Yhdysvaltain delegaation tehneen läheistä yhteistyötä eurooppalaisten ja ukrainalaisten kanssa.

Tiedotteen mukaan Ukraina, Eurooppa ja Yhdysvallat ovat hyvin samoilla linjoilla asian suhteen. Ukrainan turvallisuuden, suvereniteetin ja vaurauden takaaminen katsotaan tärkeäksi laajemman euroatlanttisen turvallisuuden kannalta.

Yhdysvaltain ja Euroopan maat sanovat työskentelevänsä yhdessä Ukrainan turvallisuustakuiden luomiseksi. Maalle aiotaan tarjota kattavaa sotilaallista tukea, ja sen asevoimien rauhanajan kooksi halutaan 800 000 sotilasta.

Euroopan johtama monikansallinen joukko voisi tukea Ukrainan ilmatilan turvaamista ja merialueita sekä maavoimien kouluttamista.

– Nyt on Venäjän vuoro osoittaa halukkuutta työskennellä kestävää rauhaa kohti. Tämä edellyttää suostumista presidentti Trumpin rauhansuunnitelmaan ja sitoutumista taisteluiden lopettamiseen tulitauon kautta. Johtajat sopivat lisäävänsä painetta Venäjää kohtaan, jotta Moskova saadaan neuvottelupöytään, yhteisessä julkilausumassa todetaan.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi Berliinissä pidetyn kokouksen jälkeen, että rauhanneuvotteluissa eletään nyt kriittisiä vaiheita. Hänen mukaansa sopimus on lähempänä kuin kertaakaan sodan alun jälkeen.

Stubb kehotti toimimaan, ennen kuin rauhan kannalta suotuisa hetki mahdollisesti menetetään.

– Suomen asema neuvotteluissa on pyrkiä rakentamaan siltojen ukrainalaisten ja amerikkalaisten välille, presidentti sanoi tiedotustilaisuudessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)