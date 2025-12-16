Alexander Stubb: Meneillään on kriittinen vaihe

Berliinissä neuvotelleet Euroopan maat julkaisivat maanantai-iltana yhteisen julkilausuman Ukrainan rauhansuunnitelmaa koskien.

Johtajat kiittivät Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia pyrkimyksestä löytää Ukrainaan kestävä ja oikeudenmukainen rauha sekä sanoivat Yhdysvaltain delegaation tehneen läheistä yhteistyötä eurooppalaisten ja ukrainalaisten kanssa.

Tiedotteen mukaan Ukraina, Eurooppa ja Yhdysvallat ovat hyvin samoilla linjoilla asian suhteen. Ukrainan turvallisuuden, suvereniteetin ja vaurauden takaaminen katsotaan tärkeäksi laajemman euroatlanttisen turvallisuuden kannalta.

Yhdysvaltain ja Euroopan maat sanovat työskentelevänsä yhdessä Ukrainan turvallisuustakuiden luomiseksi. Maalle aiotaan tarjota kattavaa sotilaallista tukea, ja sen asevoimien rauhanajan kooksi halutaan 800 000 sotilasta.

Euroopan johtama monikansallinen joukko voisi tukea Ukrainan ilmatilan turvaamista ja merialueita sekä maavoimien kouluttamista.

– Nyt on Venäjän vuoro osoittaa halukkuutta työskennellä kestävää rauhaa kohti. Tämä edellyttää suostumista presidentti Trumpin rauhansuunnitelmaan ja sitoutumista taisteluiden lopettamiseen tulitauon kautta. Johtajat sopivat lisäävänsä painetta Venäjää kohtaan, jotta Moskova saadaan neuvottelupöytään, yhteisessä julkilausumassa todetaan.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi Berliinissä pidetyn kokouksen jälkeen, että rauhanneuvotteluissa eletään nyt kriittisiä vaiheita. Hänen mukaansa sopimus on lähempänä kuin kertaakaan sodan alun jälkeen.

Stubb kehotti toimimaan, ennen kuin rauhan kannalta suotuisa hetki mahdollisesti menetetään.

– Suomen asema neuvotteluissa on pyrkiä rakentamaan siltojen ukrainalaisten ja amerikkalaisten välille, presidentti sanoi tiedotustilaisuudessa.