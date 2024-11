Alexander Stubb: Kaaoksen hallintaan tarvitaan sääntöjä

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi Yhdysvaltain vaalitulosta CNN:n Christiane Amanpourin haastattelussa.

Amanpour viittasi analyysiin, jonka perustella presidentiksi valittu Donald Trump olisi tunnistanut kansainvälisen kaupan ja maahanmuuton nykyisen aikakauden keskeisiksi poliittisiksi kysymyksiksi. Linja siirtolaisuutta kohtaan on tiukentunut myös monissa muissa länsimaissa.

– Uskon, että tällä hetkellä on olemassa megatrendi kohti poliittista oikeistoa. Kylmän sodan lopulla tärkeintä oli markkinoiden vapaus, yksilön vapaus ja vapaa liikkuvuus sekä maahanmuutto. Nyt vaakakuppi on siirtynyt toiselle puolelle, ja luulen tämän alkaneen jo finanssikriisin aikana, Alexander Stubb sanoi.

Presidentin mukaan vuonna 2008 alkaneen kriisin myötä ihmiset suhtautuivat yhä kriittisemmin esimerkiksi kapitalistista finanssijärjestelmää kohtaan. Ongelmat laajenivat asuntolainoista työllisyyteen ja talouskasvuun.

– Yhtäkkiä monet tunsivat itsensä hämmentyneiksi. Ihmiset sanoivat, että globalisaation piti olla hyvä asia meille ja erityisesti minulle, mutta yhtäkkiä näin ei ollutkaan, Alexander Stubb totesi.

Britannian EU-eroon johtanut kansanäänestys oli eräs tämän tyytymättömyyden seuraus. Kansa tuli samalla tyrmänneeksi vapaakaupan ja aiemman maahanmuuttopolitiikan. Stubbin mukaan vaikuttaa siltä, että kyseinen megatrendi on ollut käynnissä jo ainakin 15 vuotta.

– Maailmalla on tällä hetkellä vallalla tilanne, jossa torjutaan multilateralismi, säännöt, vapaakauppa, instituutiot, Maailman kauppajärjestö WTO ja YK. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, ettemme elä yksi- tai kaksinapaisessa vaan moninapaisessa maailmassa, presidentti sanoi.

Hänen mukaansa tämän myötä tulevan kaaoksen voi saada kuriin vain monenkeskisellä yhteistyöllä eli multilateralismilla.

– Tarvitsemme sääntöjä. Mutta jonkun pitää asettaa niitä. Pelkään sitä, että kestää 5–10 vuotta ennen kuin asiat alkavat asettua paikoilleen joko ilman Donald Trumpia tai hänen kanssaan. Hän on joka tapauksessa keskeinen toimija tämän suhteen, Alexander Stubb totesi.

