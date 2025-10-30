Alexander Stubb HS:lle: Kremlin suuntaan lähti kaksi viestiä

Euroopan unionin kerrotaan laatineen uuden 12-kohtaisen rauhansuunnitelman Ukrainan sodan lopettamiseksi. Diplomatian kulisseissa käydään parhaillaan neuvotteluita sen toimeenpanosta.
Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan taustalla olivat eurooppalaisten tukijamaiden ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin käymät keskustelut. Tuolloin heräsi ajatus käyttää Gazan tulitauon 20 pointin suunnitelmaa tietynlaisena pohjana.
– Sitä ollaan sitten eri muodoissa ja kokoonpanoissa liittolaisten kanssa työstetty, Kazakstanissa kuluvalla viikolla vieraillut Alexander Stubb sanoo Helsingin Sanomille.
Hänen mukaansa Suomi työskentelee taustalla ja yrittää vaikuttaa asiaan. Suuremmat toimijat tekevät lopulliset päätökset.
Tasavallan presidentti uskoo, että Yhdysvaltain, Euroopan unionin ja Britannian uudet pakotteet Venäjää vastaan ovat tehokkaita.
– Tässä on kaksi ulottuvuutta, jotka molemmat liittyvät strategiseen viestintään Venäjän suuntaan. Viesti numero yksi on se, että me olemme valmiita jatkamaan pakotepolitiikkaa niin kauan kuin tämä sota kestää, Alexander Stubb sanoo.
Toiseksi viestiksi hän mainitsee sen, ettei Ukrainan tukemista aiota lopettaa.