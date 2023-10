Alexander Stubb: Hamasin teolle ei ole mitään oikeutusta

Tuleva presidenttiehdokas Alexander Stubb tuomitsee Hamasin ”järjettömät hyökkäykset” Israeliin ja suree niiden vaatimia viattomia uhreja.

– Hamasin teoille ei ole mitään oikeutusta, Stubb sanoo X-somepalvelun päivityksessään.

Hänen mukaansa Hamasin toimet ovat vahingoittaneet ja tulevat vahingoittamaan pyrkimyksiä rauhaan alueella.

– Kansainvälisen yhteisön tulisi tehdä töitä jännitteiden purkamista kohti. Minä osoitan solidaarisuutta Israelille, jolla on oikeus puolustaa itseään.

Alexander Stubbin mukaan konflikti osoittaa, miten tärkeää työ kestävän rauhan saamiseksi alueelle on.

Terroristijärjestö Hamas teki eilen laajan yllätyshyökkäyksen useisiin kohteisiin eteläisessä Israelissa. Hamasin taistelijat surmasivat runsaasti siviileitä. Israeliin on myös ammuttu valtavat määrät raketteja. Taistelut jatkuivat vielä sunnuntainakin.

Israel on ilmoittanut olevansa sodassa ja vastannut hyökkäykseen ilmaiskuilla. Israelin joukot valmistautuvat myös maaoperaatioon.

