Satoja ilmaiskuja Gazaan, Israel valmistautuu maahyökkäykseen

Israel on jatkanut sunnuntaiaamuna ilmaiskujen tekemistä Gazaan sen jälkeen, kun maan puolustusvoimat saivat evakuoitua israelilaiset asukkaat Gazan kaistan ympäriltä, kertoo CNN.

Israelin puolustusvoimien mukaan he ovat iskeneet 426 kohteeseen Gazassa, mukaan lukien kymmenen Hamasin käyttämää tornia, Lisäksi kymmeniätuhansia sotilaita operoi Gazan kaistaleen ympärillä valmistautuen maahyökkäykseen.

Everstiluutnantti Jonathan Conricus Israelin puolustusvoimista arvioi eilen hyökänneiden Hamasin taistelijoiden lukumääräksi monia satoja, ehkä tuhat. Hänen mukaansa tarkoituksena on päästä aamunkoitteessa julistamaan, että Israel on palauttanut suvereniteetin ja järjestyksen.

Israelin puolustusvoimat kertoo, että tarkoituksena on eliminoida terroristit Gazan alueelta. Israel kertoo lisäksi vastanneensa tykistötulella Libanonin puolelta tehtyyn iskuun.

– Meillä on tavoitteet seuraaviksi 12 tunniksi: Gazan enklaavin päättäminen, koko enklaavin kontrollointi ja kaikkien terroristien tappaminen alueellamme, sanoo Israelin puolustusvoimien kansainvälinen tiedottaja, everstiluutnantti Richard Hect.

In response to a Hezbollah attack from Lebanon into Israel, IDF Artillery struck targets in the area.

An IDF UAV also struck Hezbollah terrorist infrastructure in the area of Mount Dov.

