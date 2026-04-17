Israel ja Libanon sopivat 10 päivän tulitauosta – tulitus jatkui etelässä

Libanonin ja Israelin välinen kymmenen päivän tulitauko astui voimaan perjantaina aamuyöllä Suomen aikaa, kertovat kansainväliset mediat.

– Kävin juuri erinomaiset keskustelut Libanonin presidentin Joseph Aounin sekä Israelin pääministerin Bibi Netanyahun kanssa. Nämä kaksi johtajaa ovat sopineet, että saavuttaakseen rauhan maidensa välille he aloittavat virallisesti 10 päivän tulitauon, presidentti Donald Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussa torstaina.

Israel ja Libanon kävivät aiemmin tällä viikolla ensimmäiset suorat neuvottelunsa vuosikymmeniin Washington DC:ssä.

Muutama tunti tulitauon voimaan astumisen jälkeen Libanonin armeija syytti Israelia tulitauon rikkomisesta ja väitti maan eteläosiin kohdistuneen ajoittaista tykistötulta.

Pääministeri Netanjahu sanoi, etteivät Israelin joukot vetäydy asemistaan Etelä-Libanonissa, ja äärijärjestö Hizbollahin edustaja varoitti ryhmän pidättävän itsellään oikeuden vastata iskuihin.

Hizbollah vaati, että mahdollisen tulitaukosopimuksen Israelin kanssa on katettava koko Libanon eikä se saa sallia israelilaisille ”liikkumisvapautta” Libanonissa.

Trumpin mukaan Valkoisessa talossa voitaisiin järjestää Israelin ja Libanonin välinen tapaaminen kahden viikon kuluessa.

Hizbollahin kanssa käytävä konflikti on ollut keskeinen kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin sodan neuvotteluissa. Trump ilmaisi torstaina myös luottamuksensa siihen, että sopimus Teheranin kanssa syntyy pian, ja sanoi uuden neuvottelukierroksen voivan tapahtua jo tänä viikonloppuna.

Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat, että Lähi-idässä olevat joukot ”varustautuvat uudelleen” ja ovat valmiita jatkamaan taistelutoimia, jos neuvottelut Iranin kanssa epäonnistuvat.

Yhdysvallat on laajentanut Iranin satamiin ja rannikkovesiin kohdistuvaa saartoaan koskemaan kaikkia iranilaisia aluksia sekä sanktioituja aluksia.