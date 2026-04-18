Donald Trump Israelista: He eivät voi jatkaa rakennusten räjäyttämistä

Kyseessä on Donald Trumpin viesti, jonka mukaan Israelia ”kiellettiin” suorittamasta ilmaiskuja Libanonissa, kertoivat yhdysvaltalainen lähde ja toinen lähde Axiosille.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja hänen neuvonantajansa olivat järkyttyneitä Trumpin viestistä, joka oli ristiriidassa ulkoministeriön torstaina julkaiseman Israelin ja Libanonin välisen tulitaukosopimuksen tekstin kanssa. Trump ilmoitti torstaina, että Israel ja Libanon olivat sopineet 10 päivän tulitauosta.

Axiosin mukaan Trumpin viestin vihjaus – että hän antoi käskyn, jota Israelilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin totella – olisi ollut mahdotonta ajatella muiden Yhdysvaltain hallintojen aikana.

Netanjahu oli henkilökohtaisesti järkyttynyt ja huolissaan kuultuaan viestistä, lähteet sanoivat.

Yhdysvallat oli painostanut tällaista aselepoa useiden päivien ajan ja työskennellyt samanaikaisesti rauhansopimuksen parissa Iranin kanssa. Sopimuksen mukaan Israel pidättää oikeuden ryhtyä sotilaallisiin toimiin jopa tulitauon aikana ”itsepuolustukseksi milloin tahansa suunniteltuja, välittömiä tai meneillään olevia hyökkäyksiä vastaan”.

Israel sitoutui olemaan ryhtymättä hyökkääviin sotilasoperaatioihin libanonilaisia ​​kohteita vastaan, mukaan lukien siviili-, sotilas- ja muut valtiolliset kohteet.

Tulitauko on Netanjahulle poliittisesti erittäin arkaluontoinen, ja hänen hallituksensa on korostanut, ettei sitä voi estää iskemästä Hizbollahiin tarvittaessa.

Perjantaina Trump käytti täysin erilaista kieltä:

”Israel ei enää pommita Libanonia. Yhdysvallat KIELTÄÄ heitä tekemästä niin. Nyt riittää!!!”

Axios-julkaisun haastattelussa Trump toisti haluavansa Israelin iskujen päättyvän Libanoniin.

– Israelin on lopetettava. He eivät voi jatkaa rakennusten räjäyttämistä. En aio sallia sitä, hän sanoi.

Israelin virkamiehet pyysivät Valkoiselta talolta selvennystä ja korostivat, että Trumpin kommentti oli ristiriidassa sopimuksen kanssa.

Axiosin pyydettyä Valkoiselta talolta kommenttia Yhdysvaltain virkamies selvensi Trumpin lausuntoja.

– Presidentin tulitaukosopimus Libanonin ja Israelin välillä toteaa selvästi, että Israel ei suorita hyökkääviä sotilasoperaatioita libanonilaisia ​​kohteita vastaan, mutta säilyttää oikeuden itsepuolustukseen suunniteltuja, välittömiä tai meneillään olevia hyökkäyksiä vastaan, Yhdysvaltain virkamies sanoi.

Israelilainen lähde väitti myöhemmin, että Hizbollah rikkoi tulitaukoa ja hyökkäsi Israelin joukkojen kimppuun turvallisuusvyöhykkeellä.

– Joukomme toimivat itsepuolustukseksi poistaakseen uhan Yhdysvaltojen ja Libanonin kanssa tehdyn tulitaukosopimuksen mukaisesti, israelilainen lähde sanoi.