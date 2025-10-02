Alexander Stubb: Donald Trump on siirtynyt Venäjän kanssa porkkanasta keppiin

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan EU voi antaa Venäjältä hyökkäyssodan takia jäädytetyt varat Ukrainalle korottomana lainana.

— Toimimme luovasti, ja uskon tämän tavan toimivan: annamme rahat korottomana lainana Ukrainalle, ja jos Venäjä ei koskaan maksa sotakorvauksia, nuo varat muuttuvat käytännössä lahjoitukseksi, Stubb sanoo espanjalaiselle El País -lehdelle antamassaan haastattelussa.

Useiden Euroopan maiden, kuten Puolan ja Romanian, viimeaikaiset ilmatilaloukkaukset sekä drooniparvet esimerkiksi Tanskassa osoittavat Stubbin mukaan että Ukrainan tukeminen ei ole ”yksisuuntaista”.

— Ihmisten on ymmärrettävä, että juuri nyt siellä on Euroopan kokenein ja modernein armeija. Ukrainalaisilla on paljon opetettavaa meille esimerkiksi siitä, miten käsitellä drooneja, Stubb sanoo.

Presidentin virka-asunnolla Munkkiniemessä tehdyssä ja torstaina julkaistussa haastattelussa Stubb toivoo Ukrainalle pikaista integroitumista sekä Natoon että Euroopan unioniin. Mitä pikemmin, sen parempi.

Stubb on nyt optimistinen. Puolustussotaa käyvän maan tilanne on nyt valoisampi kuin hyvään toviin, ja suuntakin on oikea.

— Trumpin viestintä Venäjän kanssa viimeisten kahden viikon aikana antaa aihetta optimismiin. Se, että hän tapasi Volodymyr Zelenskyin New Yorkissa ja antoi lupauksia sotilasvarusteista, antaa myös aihetta optimismiin. Ja se, että Trump on menettämässä kärsivällisyyttään Putinin suhteen, Stubb sanoo.

— Jos olisin Kremlissä, miettisin, oliko strategia oikea vai ei.

Espanja on parlamentaarinen monarkia, jossa valtion ylimmän johtajan eli kuninkaan rooli politiikassa on symbolinen ja suurin käytännön valta pääministerillä. Näistä taustoista El País korostaa lukijoilleen, että Suomen presidentin hahmo ei ole mitenkään seremoniallinen, vaan Suomen poliittisessa järjestelmässä presidentti on asevoimien komentaja ja johtaa ulkopolitiikkaa tiiviissä yhteistyössä pääministeri Petteri Orpon kanssa. El País painottaa, että nykytilanteessa tämän Suomi-nimisen Pohjoismaan ääni on tärkeä: sen raja Venäjän kanssa on Euroopan pisin.

Ja sen tärkeän Pohjoismaan presidentti sanoo nyt, että Ukraina on nyt paremmassa asemassa kuin koskaan Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

— Sotilaallinen ja taloudellinen tuki on nyt erityisen vahvaa. Ja jokainen, joka oletti sotaväsymystä tai luuli Yhdysvaltain hallinnon vetäytyvän, on väärässä. Presidentti Trump aloitti kannustimilla Putinille ja nähtyään, että tämä harvoin toimii venäläisten kanssa, hän on siirtynyt rangaistusvaiheeseen. Porkkanasta keppiin, Stubb vertaa.

— Nyt kysymys kuuluu, kuinka suuri keppi on.