Alexander Stubb amerikkalaislehdelle: Vain Kiina voi päättää Ukrainan sodan

Kiinalla on Ukrainan sodan ratkaisun avaimet käsissään, sanoo tasavallan presidentti Alexander Stubb The Wall Street Journalin haastattelussa. Länsi voi Ukrainaa tukemalla estää maata häviämästä sotaa, mutta ainoastaan Kiinalla on riittävästi vaikutusvaltaa Venäjän suuntaan.

Stubb lataa haastattelussa suorasukaisen arvion Venäjän ja Kiinan tiivistyneestä yhteistyöstä.

– Kiina on tietenkin kuskin paikalla. Sanon asiaan suoraan: Venäjä on paljastunut Kiinan vasallivaltioksi, presidentti sanoo.

Stubb kehottaa Kiinaa käyttämään vaikutusvaltaansa Ukrainan sodan lopettamiseksi. Samalla hän suureksi Yhdysvaltojen ystäväksi tunnustautuva Stubb kehottaa Yhdysvaltoja liennyttämään välejään Kiinaan.

– Tämä ei ole kylmän sodan aikainen tilanne, jossa Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä vallitsi selkeä ideologinen kamppailu ja kauppa oli mitätöntä verrattuna tämän päivän keskinäisriippuvuuteen Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, puhumattakaan Euroopan ja Kiinan välisestä.

WSJ toteaa, etteivät kaikki eurooppalaiset päättäjät ja asiantuntijat jaa Stubbin näkemystä Kiinan roolista Ukrainassa. Venäjä voisi lisäksi hyvin jatkaa sotimista Ukrainassa Kiinan tuen puuttumisesta huolimatta, sanoo tutkija Alexander Gabuev Carnegie-tutkimuslaitoksesta. Kiina ymmärtää vaikutusvaltansa rajallisuuden, sillä Ukrainan sota on Vladimir Putinille ”pakkomielle”, hän uskoo.

Haastattelussa Stubb kehottaa Yhdysvaltoja keskittämään turvallisuuspoliittisen huomionsa Eurooppaan. Jos Yhdysvallat haluaa torjua Kiinan vaikutusvallan nousua, kulkee tehokkain tapa tehdä se Stubbin mukaan juuri Euroopan kautta.

Suomea arvostettu amerikkalaislehti kuvailee yhdeksi Ukrainan uskollisimmista tukijoista.

– Mitä enemmän tuemme Ukrainaa, sitä nopeammin sota päättyy, tasavallan presidentti linjaa lehdelle.