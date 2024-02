Ensi veritulppa, sitten ”äkkikuolema” ja nyt tuntematon syy – Näin Moskova tarinoi Aleksei Navalnyistä

Venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin kuoleman jälkeen Venäjä on pyrkinyt vähättelemään vastuutaan viivästyttämällä tutkintaa ja pimittämällä tietoa. Navalnyin ruumista ei ole vielä luovutettu hänen perheelleen.

Chatham House -ajatuspajan turvallisuuspolitiikan tutkija, Venäjä-asiantuntija Keir Gilesin arvio syistä Navalnyin ruumiin piilottamiselle on synkkä. Hänen mukaansa Moskovalla ei ole tarvetta kertoa uskottavaa syytä Navalnyin kuolemasta.

–Tämä on Venäjä, joten ”missä Navalnyin ruumis on” -peli voi olla seurausta salaliitosta, epäpätevyydestä, suoraviivaisesta sadismista tai kaikista kolmesta yhdessä. Mutta yksi asia, josta Kremlin ei tarvitse olla lainkaan huolissaan, on se, että se ”saa tarinansa kuntoon”, hän kirjoittaa X:ssä.

Giles viittaa Venäjä-paljastuksista tunnetun tutkijan ja toimittajan Christo Grozevin huomioon siitä, kuinka Navanlyin kuolinsyy on vaihtunut lyhyessä ajassa.

– Kreml ei saa edes tarinaansa kuntoon. Alkuperäinen ilmoitus ”veritulpasta” muutettiin ”äkkikuoleman oireyhtymäksi”. Sitten se muutettiin ”tuntemattomaksi” ja ruumis lähetettiin ”uusintatutkimukseen”. Muistutan vain, että Venäjän ”uusintatutkijat” ovat myös myrkyttäjiä, Grozevin kirjoittaa X:ssä.

Iso osa Navalnyin viimeisiin hetkiin liittyvästä tiedosta on epävarmaa, kertoo The Guardian. Ensimmäisten Navalnyin kuolemaa koskevien tiedotteiden jälkeen oppositiojohtajan kuolemaa koskevat viralliset tiedot ovat muuttuneet.

Viranomaiset ilmoittivat ensin Navalnyin kuolinsyyksi ”äkkikuoleman”. Kuitenkin tiedot kuolinsyystä ovat muuttuneet epävarmemmiksi, ja nyt Navalnyin ruumiin kerrotaan olevan kokonaan kateissa hänen perheeltään.

– On selvää, että he valehtelevat ja tekevät kaikkensa välttääkseen ruumiin luovuttamisen, sanoo Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh.

Navalnyin perustaman korruptionvastaisen keskuksen tutkija Georgy Alburovin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii häivyttämään tietoja Navalnyin kuolemasta levittämällä disinformaatiota.

– Putin tappoi Alexei Navalnyin. Miten hän tarkalleen ottaen teki sen, paljastuu varmasti, mutta juuri nyt seuraamme loputonta valheiden maratonia ja viivyttelyä, hän sanoo Guardianille.

Venäjän valtion ohjauksessa oleva media on viitannut Navalnyin kuolemaan hyvin lyhyesti. Samoin kuin Putin, myös media välttää Navalnyin nimen lausumista. Hänen kuolemasta kertovissa lyhyissä uutisissa häneen viitataan ”tuomittuna”.

Muistotilaisuudet Navalnyin kuoleman johdosta ovat myös kiellettyjä Venäjällä. Poliisi on turvautunut voimakeinoihin oppositiojohtajan kuoleman johdosta alkaneiden mielenilmausten taltuttamiseksi.

