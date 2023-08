Aleksandr Litvinenkon myrkyttäjän kerrotaan sairastuneen syöpään

Entisen KGB- ja FSB-upseeri Aleksandr Litvinenkon polonium-murhasta syytetyn KGB-taustaisen Andrei Lugovoin kerrotaan sairastuneen syöpäsairauteen. Lugovoi myrkytti Lontoossa maanpaossa eläneen Litvinenkon radioaktiivisella polonium-210:lla vuonna 2006.

Syöpäsairauden epäillään liittyvän murhassa käytettyyn radioaktiiviseen aineeseen.

Venäjä ei ole luovuttanut Lugovoita ja hänen kanssaepäiltyä, vuonna 2022 kuollutta Dimitri Kovtynia Britanniaan oikeuden eteen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin julisti vuonna 2021 Lugovoin ja Kovtynin syyllisiksi Venäjän käskystä tehtyyn Litvinenkon salamurhaan. Venäjä on kiistänyt osuutensa Litvinenkon kuolemaan.

Lugovoin sairastumisesta kertoo muun muassa Yahoo Newsin vanhempi kirjeenvaihtaja Michael Weiss viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

“The Russian henchman who is wanted for poisoning Alexander Litvinenko has advanced cancer from the radioactive substance used in the attack.” https://t.co/faFwymzLV7

— Michael Weiss (@michaeldweiss) August 12, 2023